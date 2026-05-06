Un recorte mayor de gastos con un presupuesto reformulado

Las autoridades dominicanas han decidido implementar un recorte de gasto que fue anunciado en 40,000 millones de pesos. En esta página hemos enfatizado que para afrontar la crisis que apenas se está gestando, es necesario realizar reformas estructurales que reduzcan costos y permitan aumentos de productividad. En adición, en varias ocasiones hemos señalado la necesidad de reducir el gasto público.

Es importante que las autoridades decidieran dar el paso de reducción del gasto. El programa de subsidios y transferencias que se está ejecutando consume recursos de los que carece el gobierno.

Consideramos pertinente mencionar la situación de las disponibilidades del gobierno en Banreservas y el Banco Central, ya que con frecuencia se nos pregunta por qué estos recursos no se están utilizando para cubrir gastos. No es algo viable; al igual que no es deseable emitir bonos de deuda para el tipo de gasto que está ejecutando el gobierno.

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De acuerdo con el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas 2025, elaborado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, al cierre de 2025 el Gobierno Central mantenía disponibilidades de efectivo en moneda nacional y extranjera por 36,857 millones de pesos en el banco estatal. Las cuentas República Dominicana en Banreservas —pesos y moneda extranjera—, contenían el equivalente a 25,600 millones de pesos, o el 70 % del total de efectivo disponible en el banco estatal. Esas disponibilidades representaban menos de una semana de gasto público, usando el presupuesto de 2026.

El gobierno mantiene recursos en la cuenta para el pago del servicio de la deuda externa en el Banco Central, tanto en dólares como en euros. Las cuentas para el pago del servicio de la deuda representaban el 97 % del total de los 94,454 millones de pesos en el ente emisor al cerrar el año 2025. Esos recursos constituyen parte de los activos en divisas del Banco Central. Su uso, sin un aumento de las reservas, implicaría una reducción neta de estas.

Una cosa es cómo fueron acumulados los recursos en el ente emisor, y otra diferente sería usarlos y reducir los activos en moneda extranjera bajo un contexto de incertidumbre internacional.

El endeudamiento público no es deseable. Los inversores y tenedores de bonos, además de las agencias calificadoras, evalúan el comportamiento del sector público y el uso de la deuda. Un mayor endeudamiento requiere de medidas que muestren el compromiso del sector público con medidas estructurales.

Un ajuste creíble y con impacto debería ser, por lo menos, el doble del propuesto. Los 40,000 millones representan el 0.45 % del PIB que estiman las autoridades, la reducción debería ser cercana a un punto porcentual del PIB.

Para su efecto y credibilidad, la reducción en el gasto presupuestado debe ser incluida en una nueva ley de presupuesto reformulado. Esta propuesta ha sido expresada en esta página en varias ocasiones. Los decretos o leyes de enunciados deben evitarse. Los agentes económicos desean conocer cuáles son los nuevos montos propuestos para el gasto. En esta oportunidad, y en el futuro, es necesario que los recortes en el gasto sean conocidos por el Congreso Nacional. Este órgano es el fiscalizador del presupuesto, tanto en las reducciones como en los aumentos que pueda tener.

Es necesario que las partidas de gasto sean revisadas por capítulo, es decir, por cada una de las instituciones que lo van a ejecutar. De forma más llana, que al monto a reducirse sea vinculado con cada ministerio responsable de ejecutar las diferentes partidas de gasto que serán afectadas.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).