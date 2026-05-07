Depósitos del público en bancos múltiples aumentan RD$122,800 MM en el primer trimestre

Los depósitos del público en los bancos múltiples aumentaron en 122,800 millones de pesos durante el primer trimestre de 2026, al pasar de 2.49 billones de pesos en diciembre de 2025 a 2.62 billones al cierre de marzo de este año, informó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

El crecimiento de las captaciones refleja la confianza de los clientes en las entidades bancarias y la capacidad del sector de continuar fortaleciendo sus niveles de depósitos, según señala un informe elaborado por la Dirección Técnica de la ABA.

La asociación explicó que el incremento estuvo impulsado principalmente por los depósitos a la vista, cuyo saldo aumentó en 93,100 millones de pesos, equivalentes a un 20.7 % más, al pasar de 449,100 millones de pesos a 542,200 millones entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Depósitos de ahorro y a plazos

Asimismo, señaló que los depósitos de ahorro crecieron en 13,100 millones de pesos, para un alza de 1.2 %, al ubicarse en 1.02 billones de pesos en marzo de 2026, frente a 1.01 billones registrados al cierre del año pasado.

En tanto, los depósitos a plazo pasaron de 1.03 billones de pesos a 1.05 billones, para un incremento de 16,500 millones de pesos, equivalentes a 1.6 %, agregó la ABA.

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Los pasivos

La entidad indicó que, en línea con este desempeño, el total de pasivos de la banca múltiple aumentó en 112,800 millones de pesos durante el trimestre, al pasar de 3.2 billones de pesos en diciembre de 2025 a 3.33 billones en marzo de este año, para un crecimiento de 3.5 %.

"La banca múltiple dominicana mantuvo indicadores financieros robustos al cierre del primer trimestre del año, reflejados en el crecimiento de sus activos, de la cartera de crédito y en niveles de solvencia superiores a los exigidos por la regulación", manifestó el gremio bancario en una nota de prensa.

Activos y solvencia

En ese sentido, precisó que los activos de los bancos múltiples alcanzaron 3.7 billones de pesos al cierre de marzo, tras aumentar en 120,300 millones de pesos, equivalentes a 3.3 %, una expansión superior al 2.0 % registrado en igual período de 2025.

El índice de solvencia se situó en 15.8 %, nivel superior en 58 % al mínimo establecido por la Ley Monetaria y Financiera, debido principalmente al aumento de las reservas patrimoniales y a una adecuada distribución de los activos.

"Estos resultados confirman a los bancos múltiples como un sector con fundamentos robustos, que continúa aportando al desarrollo de las actividades productivas del país, incluso en un contexto de tensión económica internacional asociado a conflictos bélicos y geopolíticos", expresó la ABA.