El ministro de Hacienda vuelve a advertir que el subsidio a combustibles tendrá límite

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, volvió a referirse este jueves, por segundo día consecutivo, al subsidio gubernamental a los combustibles, advirtiendo que va a tener un límite, tras señalar que esa subvención ronda los 1,500 millones de pesos por semana.

Al ser cuestionado sobre hasta cuándo el Gobierno podrá sostener los subsidios, Díaz indicó que existe un límite fiscal, aunque aseguró que se realizarán reasignaciones presupuestarias para continuar apoyando a la población.

"Tenemos en el presupuesto un déficit (fiscal) inicial de 3.2 %. Hay algo de margen para aumentar el déficit, pero tampoco podemos duplicarlo. O sea, el subsidio va a tener un límite", adelantó.

El funcionario indicó que la decisión del Gobierno de subvencionar los combustibles busca amortiguar el impacto de la crisis internacional y evitar aumentos bruscos en la economía dominicana, con incrementos cercanos al 12 % en las últimas semanas, aunque señaló que en otros países de la región el alza ha sido mayor.

Indicó que el Gobierno busca mantener un equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la protección social.

"La estrategia que tenemos es ser fiscalmente responsables, pero también con sensibilidad social, es decir, los aumentos tienen que ser graduales para que la población se vaya adaptando", sostuvo.

Sus declaraciones fueron ofrecidas tras su participación en el encuentro industrial organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), durante la conferencia "Coyuntura internacional e impacto en RD".

Sector transporte Sobre la propuesta que realizó ayer el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, de fijar el galón de combustible en 180 pesos para el sector transporte, Díaz dijo que el Gobierno mantiene disposición al diálogo y defendió el esquema actual de subsidios. "A mí me gusta la idea de subsidiar, es el equivalente. Tú le das un subsidio, hay que ver cuál sería lo que habría que dar con ese piso de precio que ellos quieren", indicó.Agregó que "la voluntad del gobierno es tener un diálogo siempre con ellos" y recordó que para subsidiar al transporte fueron destinados 800 millones de pesos.

Canasta básica

En cuanto al impacto sobre la canasta básica, el ministro de Hacienda y Economía aseguró que el Gobierno se mantiene aplicando medidas para amortiguar el efecto de la crisis internacional.

Agregó que continuarán monitoreando los precios internacionales y reforzando programas sociales como Supérate y las medidas para abaratar alimentos.

"Esto es una crisis que no hicimos nosotros, sino que viene de la guerra, del aumento de los precios en el petróleo, en los fertilizantes, en muchos combustibles, en el mundo entero", expresó.

Crecimiento económico

Sobre el crecimiento económico, Magín Díaz resaltó que el país mantiene un desempeño positivo pese al escenario internacional.

"Hasta ahora el crecimiento va bien, en caso de que haya una desaceleración, el Gobierno tomará medidas para que no disminuya tanto la actividad económica en medio de esta crisis internacional", afirmó.