Deuda de los hogares representa el 45.37 % del sistema financiero

La deuda de los hogares continúa incrementando su participación dentro del sistema financiero dominicano, alcanzando actualmente el 45.37 % del total de las obligaciones registradas.

La deuda de los hogares ha aumentado un 280.08 % en los últimos 10 años, reflejando una expansión sostenida en el uso del crédito por parte de las familias, según precisó el analista financiero Stanly Abreu, al presentar un análisis sobre la evolución del endeudamiento familiar en los últimos años.

En cuanto a la composición del endeudamiento, los créditos de consumo representan el mayor volumen con 521,829.4 millones de pesos, seguidos por los créditos hipotecarios que suman 451,160.8 millones de pesos, mientras que las tarjetas de crédito alcanzan los 125,033.6 millones. Estas tres categorías concentran la mayor parte del financiamiento asumido por los hogares.

De acuerdo con Abreu, estas cifras evidencian que el crédito se ha convertido en una herramienta frecuente para la gestión del presupuesto familiar, permitiendo cubrir gastos cotidianos, consumo de bienes y servicios, así como compromisos de vivienda.

Explicación del endeudamiento

Explicó que el comportamiento del endeudamiento de los hogares está vinculado a factores como el nivel de ingresos, las tasas de interés, la disponibilidad de productos financieros y las condiciones generales de la economía.

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Asimismo, destacó la importancia de continuar monitoreando estos indicadores, ya que permiten comprender la dinámica del consumo y su impacto en la estabilidad del sistema financiero, así como en la planificación económica de los hogares.