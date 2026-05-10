República Dominicana gana dos categorías en los premios ICN-Banco Mundial 2026

El doble galardón fue otorgado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia durante la Conferencia Anual de la ICN celebrada en Manila, Filipinas, uno de los principales foros internacionales sobre regulación y libre competencia, que reúne a representantes de más de 130 jurisdicciones. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana logró un reconocimiento en materia de competencia económica al convertirse en el único país del mundo en ganar dos categorías en el Concurso de Abogacía de la Competencia 2026, organizado por la Red Internacional de Competencia y el Banco Mundial.

El doble galardón fue otorgado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia durante la Conferencia Anual de la Red Internacional de Competencia (ICN) celebrada en Manila, Filipinas, uno de los principales foros internacionales sobre regulación y libre competencia, que reúne a representantes de más de 130 jurisdicciones.

Acciones de ProCompetencia reconocidas internacionalmente

La entidad dominicana resultó ganadora en las dos categorías en las que presentó candidatura, consolidando al país como referente internacional en innovación regulatoria, compras públicas competitivas y promoción de mercados transparentes.

Uno de los reconocimientos fue otorgado por la creación de la "Guía de Prevención y Detección de Colusión en Compras Públicas", una herramienta desarrollada para identificar posibles irregularidades y prácticas anticompetitivas en procesos de contratación estatal.

La iniciativa incluye el llamado "Semáforo Colusorio", un sistema que reúne 49 señales de alerta para detectar patrones sospechosos en licitaciones públicas, y la aplicación digital "Analiza tu Pliego", diseñada para evaluar condiciones de contratación que puedan limitar la competencia o favorecer prácticas colusorias.

Según datos ofrecidos por ProCompetencia, más de 800 servidores públicos de cerca de 200 instituciones fueron capacitados mediante esta estrategia, la cual también impulsó nuevas investigaciones sobre posibles irregularidades en contrataciones estatales durante 2025.

Impacto y repercusiones de las intervenciones regulatorias

El segundo premio fue concedido por la intervención técnica de la institución en el proyecto de modificación de la ley de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos en República Dominicana.

En su informe, ProCompetencia advirtió que algunas disposiciones podían generar monopolios regionales, restringir la participación de operadores especializados y afectar la libre competencia en el sector de residuos.

La institución señaló que sus observaciones incidieron posteriormente en la decisión del Poder Ejecutivo de observar parcialmente la normativa y sirvieron como parte de los insumos utilizados en acciones legales ante el Tribunal Constitucional contra artículos considerados anticompetitivos.

Tras recibir los galardones, la presidenta de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, afirmó que el reconocimiento representa una validación internacional de la capacidad técnica e institucional de República Dominicana en materia de regulación y defensa de la competencia.

Indicó además que estos premios reflejan el compromiso del país con el fortalecimiento institucional, la transparencia y la construcción de mercados más eficientes y competitivos.

Con esta doble distinción, República Dominicana se posiciona entre las autoridades de competencia más innovadoras y activas a nivel internacional, destacándose por sus iniciativas en favor de la libre competencia y la buena gobernanza económica.