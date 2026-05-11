La paradoja del ITBIS: una tasa elevada, pero baja recaudación

Las distorsiones creadas alrededor del sistema tributario dominicano impiden que la Hacienda reciba mayores ingresos por concepto del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS). El Estado, que enfrenta una carencia de ingresos fiscales, registró el tercer menor ratio de recaudación por ese tributo, entre 27 países de América Latina y el Caribe.

Aunque en la República Dominicana los consumidores pagan un 18 % de ITBIS, gravamen que en otras naciones es conocido como IVA (impuesto al valor agregado o añadido) y cuya tasa solo es superada por Uruguay (22 %), Argentina (21 %), Chile y Colombia (19 %), el fisco cerró el 2024 con un ratio de recaudación de solo un 0.38 por ese gravamen.

La cifra registrada por el país en el citado indicador fue inferior al promedio regional, que se ubicó en un 0.61, y al de Perú que, con la misma tasa impositiva de IVA, logró un ratio de un 0.51.

Las causas de ese bajo ratio, que mide la diferencia entre los ingresos recaudados por IVA y los que teóricamente se habrían logrado si se hubiera aplicado el impuesto a la totalidad imponible y se hubiera recibido la totalidad de los ingresos, son principalmente las exenciones y la evasión.

Causas del bajo ratio

Así está contenido en el informe “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026”, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el cual se específica que el diseño del IVA o ITBIS en el país estaría incidiendo en el bajo ratio de recaudación del tributo.

La República Dominicana aplica numerosas exenciones de este impuesto, entre otras, a los materiales educativos, los medicamentos, los servicios de salud y financieros, los servicios públicos, el equipamiento para energías renovables y al transporte terrestre, además de estar exentos también la educación y servicios de carácter cultural y a la electricidad, explica el documento.

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Agrega que la evasión del impuesto es otro factor que incide en el bajo nivel de este indicador para el país.

El ITBIS representa la principal figura impositiva para el fisco dominicano, aportando entre enero y marzo de este año el 26.2 % de los ingresos totales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), equivalente a 64,235.1 millones de pesos.

Por ese mismo gravamen, la DGII recibió 216,389.4 millones de pesos durante todo el 2025, un monto que representó un 23.7 % del total recaudado, según el informe mensual de recaudación de la institución.

Recaudación-PIB

De igual forma, en el documento de la Cepal se destaca que la República Dominicana es el cuarto país con menor recaudación tributaria como porcentaje del producto interno bruto (PIB).

Este indicador se ubicó en un 14.7 % en 2024, solo superado por Guyana, que posee la recaudación impositiva como porcentaje del PIB más bajo de la región, con un 9.2 %; seguido de Panamá, con un 11.3 %, y Guatemala, con un 14.3 %.

En América Latina y el Caribe, el promedio de la recaudación tributaria como proporción del PIB, que mide la parte del producto interno bruto que procede de los ingresos tributarios (incluidas las contribuciones a la seguridad social que reciben las administraciones públicas), fue de 21.7 %.