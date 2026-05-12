Google corrige error que mostraba la tasa del dólar a RD$30.80

En momentos en los que el peso dominicano ha adquirido fuerza frente al dólar –registrando una apreciación de hasta 6.3 % este martes–, varios usuarios de redes sociales se hicieron eco de algo extraño pero bastante llamativo: el buscador de Google mostraba una tasa de cambio de 30.80 pesos por dólar.

Este precio –que reflejaba un desplome de 28.67 pesos con relación a como realmente se encuentra la tasa del dólar– ya fue corregido por la multinacional, aseguró el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

"No es correcta la información publicada temporalmente en el buscador Google del valor del peso con respecto al dólar estadounidense, de 30.80 pesos. Se destaca que esta información ya fue corregida por dicha empresa tecnológica", explicó la entidad monetaria en un escueto comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/dolar-a-peso-dominicano-eaecf80d.jpeg El buscador de Google presentaba desde inicios de esta mañana una tasa de cambio incorrecta. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/tasa-de-cambio-6820757d.png Google ya muestra la tasa real. (DIARIO LIBRE) ‹ >

Aseguró que, al 11 de mayo, la tasa de cambio para el dólar se situó en 59.57 pesos para la venta y en 58.67 para la compra, las cuales sirven de referencia para el mercado de divisas de hoy hasta el cierre de este 12 de mayo.

Las tasas que servirán de referencia para el 13 de mayo serían publicadas antes de las 6:00 de la tarde de este martes, indicó el Banco Central, tras recordar a los agentes económicos y al público general a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución, incluida su página web y redes sociales.

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No es la primera vez que Google se equivoca

El principal buscador de internet ya se ha equivocado antes compartiendo la conversión cambiaria entre el dólar estadounidense y el peso dominicano.

El 4 de enero del 2024, la plataforma mostraba una apreciación del peso dominicano de más de un 50 % respecto al dólar, presentando una "cotización" de 33.60 pesos por unidad, cuando la tasa real de cambio en ese momento para la venta del dólar era de 58.70 pesos, lo que generó un revuelo en redes sociales que se detuvo luego de que el Banco Central precisara las cifras y la plataforma hiciera las correcciones de lugar.

Al no ser una entidad financiera ni una fuente oficial de divisas; Google funciona principalmente como un agregador de datos. La tasa de cambio que despliega el buscador presenta un resultado procesado por algoritmos que recolectan información de terceros.

Esto significa que cualquier error en la digitación, uso de las comas o puntos decimales, o cualquier otra anomalía que genere un fallo en la base de datos que toman los algoritmos de Google, pueden hacer que el buscador presente los datos de manera incorrecta.

Otros buscadores en internet, como Bing, reflejaban la tasa correcta de 59.57 pesos, lo que muestra que al parecer solo Google presentó este inconveniente.

Por estos motivos se recomienda siempre consultar las tasas del mercado cambiario directamente con fuentes oficiales, sobre todo cuando la conversión parece demasiado "buena" o "mala" para ser cierta.