Monorriel de Santo Domingo: el proyecto con mayor monto aprobado durante el primer trimestre de 2026

La construcción de la Línea I del Monorriel de Santo Domingo se convirtió en el proyecto de inversión pública de mayor monto aprobado durante el trimestre enero-marzo de 2026, con una asignación de 58,672.54 millones de pesos, equivalente al 60 % del total aprobado en ese período.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Hacienda y Economía, el proyecto contempla en una primera etapa un sistema de 10.5 kilómetros y 12 estaciones, desde la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este, hasta el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, integrándose con las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo.

El documento señala que la obra busca fortalecer la movilidad urbana en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional mediante la expansión de la red de transporte masivo, facilitando la conectividad sin requerir grandes intervenciones a nivel del suelo.





Distribución y monto de proyectos aprobados en el primer trimestre

En total, durante el primer trimestre del año fueron aprobados 140 proyectos de inversión pública por un monto de 96,514.23 millones de pesos.

El sector transporte concentró el mayor monto aprobado, con 65,104.1 millones de pesos, seguido por la administración general con 9,720.1 millones de pesos y el riego con 6,921.9 millones de pesos.

Sin embargo, la mayor cantidad de proyectos aprobados correspondió al área de justicia, orden público y seguridad, que representó el 25 % del total, mientras que las actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas abarcaron el 18.6 %.

Por instituciones ejecutoras, el Ministerio de la Presidencia encabezó el monto total aprobado con 59,159.2 millones de pesos, seguido por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana con 7,921.9 millones de pesos y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos con 6,921.9 millones de pesos.

En cuanto al número de proyectos, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial lideró con 43 iniciativas aprobadas, seguida por el Ejército de República Dominicana con 21 y el Ministerio de Deportes y Recreación con 17.

El informe también destaca que el 87 % de los proyectos aprobados entre enero y marzo correspondieron al Gobierno central, que además concentró el 79 % del monto total aprobado, equivalente a 76,442.4 millones de pesos.

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