La Vega Real proyecta colocar más de RD$2,500 millones en créditos

El acto inaugural reunió a representantes del sector cooperativo, autoridades, empresarios, asociados y líderes sociales.

La Cooperativa Vega Real inauguró la XXVI edición de la Expo Feria Madre Feliz con una proyección de colocación superior a los RD$2,500 millones en créditos y más de 11,000 financiamientos durante todo el mes de mayo.

La actividad, desarrollada en La Vega, forma parte de la estrategia de inclusión económica y fortalecimiento familiar impulsada por la entidad cooperativa, que además prevé integrar más de 4,000 nuevos asociados a sus distritos comunitarios.

El acto inaugural reunió a representantes del sector cooperativo, autoridades, empresarios, asociados y líderes sociales.

Durante la apertura, la gerente general de Vega Real, María Eugenia Acosta, afirmó que la feria se ha consolidado durante 26 años como una plataforma de oportunidades para miles de familias y emprendedores de la región del Cibao.

Acosta destacó que muchos asociados han logrado desarrollar proyectos personales y comerciales gracias al acceso a financiamiento y servicios ofrecidos por la cooperativa.

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Mientras que el presidente ejecutivo de la entidad, Yanio Concepción, señaló que cada crédito otorgado representa una oportunidad de crecimiento para las familias dominicanas.

"Cada crédito representa mucho más que una cifra, representa una madre que sueña, una familia que se levanta y un hogar que se construye con amor y dignidad", expresó.

Concepción indicó además que la cooperativa impacta actualmente a más de 160,000 asociados distribuidos en 16 provincias y 47 municipios del país.

En la actividad también participó la presidenta administradora del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), Maritza López, quien valoró el aporte de Vega Real al fortalecimiento del cooperativismo y al dinamismo económico de las comunidades.

Asimismo, el presidente de Fecoopcen, Eddy Samuel Álvarez, resaltó el impacto positivo de la feria en la región del Cibao.

La Expo Feria Madre Feliz permanecerá abierta durante todo mayo con ofertas de financiamiento, actividades educativas y recreativas, así como una amplia oferta de productos y servicios para asociados y público en general.