Crédito al sector privado crece un 9.5 % interanual a abril de 2026

Desde inicios del 2025, el crecimiento del crédito al sector privado ha experimentado un periodo de estancamiento tras pasar por una trayectoria decreciente a lo largo del 2024.

De acuerdo con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), a abril del 2026 el crédito al sector privado en moneda nacional alcanzó un total de 2,019,342 millones de pesos, con un crecimiento interanual del 9.5 %.

La mayor proporción correspondió al crédito de consumo que totalizó 650,657.9 millones de pesos, equivalente al 32.2 % del total. Le siguió adquisición de viviendas, con 430,365.5 millones de pesos, un 21.3 % del total. Luego el sector comercio con 310,605.9 millones de pesos, representando el 15.4 %, seguido por el sector de construcción, que con 142,090.1 millones de pesos representó un 7.0 %.

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En conjunto estos cuatro sectores, representan el 76.0 % de los préstamos al sector privado.

Entre estos, el sector que presentó el mayor crecimiento fue el de comercio con un aumento de 23.8 % interanual, seguido por el sector construcción con un crecimiento de 23.0 %.

A pesar de ser el sector con mayor participación, el crédito al consumo apenas creció 3.7 %, un nivel mucho menor que los registrados antes de la pandemia. Este bajo crecimiento prolonga la trayectoria descendente que ha mantenido de forma sostenida desde diciembre del 2022.

En febrero del 2025, la participación del consumo dentro del crédito total alcanzó un máximo de 34.5 %. Desde entonces, se ha reducido de manera continua, acumulando una caída de 2.3 puntos porcentuales.

Mientras tanto, el crédito al sector comercio aumentó su participación en 2.2 puntos porcentuales y se consolidó como el principal impulsor del crecimiento del crédito.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).