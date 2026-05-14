RD con margen de mejora en productividad agropecuaria

En la producción de pollo, medida por la cantidad de carne obtenida por ave, la República Dominicana registró 1,633 gramos por cabeza en 2024, frente a 1,997 gramos en promedio para América Latina. ( SHUTTERSTOCK )

Los cuatro productos de origen agropecuario de mayor consumo en los hogares dominicanos -pollo, arroz, leche y plátano-, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (Engih) 2018 del Banco Central, revelan, al comparar su productividad con el promedio de América Latina, un panorama donde la República Dominicana se sitúa por debajo de la región en tres de los cuatro casos, y donde su única ventaja se ha ido reduciendo con el tiempo.

En la producción de pollo, medida por la cantidad de carne obtenida por ave, la República Dominicana registró 1,633 gramos por cabeza en 2024, frente a 1,997 gramos en promedio para América Latina. En ambos casos, los rendimientos se mantuvieron prácticamente estancados durante la última década.

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En cuanto al arroz, el país llegó a ubicarse por encima del promedio regional entre 2015 y 2017; desde 2018 América Latina retomó la delantera. En el 2024, el rendimiento regional alcanzó 5,560 kilogramos por hectárea, frente a 5,104 en la República Dominicana. Durante la década, la productividad regional aumentó 10.3 %, mientras la dominicana se redujo 1.3 %.

La leche presenta una de las mayores brechas. En 2024, la República Dominicana produjo alrededor de 1.57 toneladas por animal al año, mientras el promedio regional alcanzó 2.98 toneladas. Aunque ambos crecieron durante el período analizado, América Latina avanzó a un ritmo mayor.

El plátano constituye la excepción. La República Dominicana continúa mostrando rendimientos superiores al promedio regional; sin embargo, tras alcanzar un máximo en 2020, su productividad cayó significativamente. Entre 2015 y 2024, el rendimiento local disminuyó 18.1 %, mientras el promedio latinoamericano aumentó 10.1 %.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).