Tasas de interés más elevadas impactan la rentabilidad de los fondos de pensiones en el corto plazo

A tan solo siete años para su retiro, Leonardo Reyes revisa con regularidad sus ahorros y, recientemente, notó una disminución en el rendimiento de los fondos de pensiones que le llamó la atención.

Al cierre de marzo, su administradora de fondos de pensiones (AFP) reportó una rentabilidad de 6,498.90 pesos, para una caída de 44.65 % respecto a febrero, cuando ingresaron 11,741 pesos adicionales a sus ahorros acumulados.

Pero lo mismo notó Erika García, una joven empleada en el sector privado con apenas 83 cotizaciones. En su último estado de cuenta, su AFP reportó una rentabilidad de 673.45 pesos, 43.87 % menos respecto a un rendimiento en febrero que alcanzó los 1,199.87 pesos.

En ese mismo período, otros cotizantes consultados tuvieron la experiencia de que su rentabilidad no solo se reportó en cero, sino que mostraba balances negativos, pero, ¿a qué se deben estas caídas?

La Superintendencia de Pensiones (Sipen) explicó que la reciente disminución en la tasa de rendimiento promedio de las cuentas de capitalización individual –que en marzo se situó en 7.92 %, 1.87 puntos porcentuales por debajo del 9.79 % reflejado en el mismo período del 2025– está vinculado al alza en las tasas de interés en el mercado financiero “por temas geopolíticos y reajuste a los riesgos”.

Esto ha provocado que los precios de los instrumentos donde las AFP invierten los fondos de pensiones caigan, ya que existe una relación inversa entre las tasas de interés y los precios de los bonos, lo que termina afectando los rendimientos en el corto plazo.

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Las inversiones de los fondos de pensiones en proyectos que buscan generar rentabilidad alcanzaron los 55,207.6 millones de pesos al 31 de marzo de este año. Si se suman las inversiones en dólares –que suman los 2,423.1 millones de dólares–, el monto total consolidado en inversiones asciende a los 208,598.9 millones de pesos.

El 2025 había culminado con un rendimiento promedio de 9.90 %, una tasa que ha venido bajando en lo que va de año. Para abril de este año, la rentabilidad nominal promedio de las cuentas de capitalización individual se situó en 7.94 %, apenas 0.2 puntos porcentuales más que en marzo y 1.46 puntos porcentuales por debajo del 9.40 % que tenían en abril del 2025, mostrando así un comportamiento que ha seguido a la baja.

“La fluctuación de las tasas y los precios se reflejan en todos los instrumentos que se encuentran en el portafolio de los fondos de pensiones, por lo que su impacto en la valoración de las inversiones es mayor”, puntualizó la Sipen a través de su departamento de comunicaciones.

Comportamiento histórico

De su lado, la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Adafp) aseguró que las ganancias menores que se pueden observar en los estados de cuenta de los afiliados en un corto período obedecen al comportamiento natural de los mercados financieros, “donde se alternan ciclos de mayor y de menor rentabilidad”.

“Las inversiones de los fondos de pensiones están sujetas a condiciones de mercado, y este comportamiento tenderá a normalizarse una vez se ajusten las variables que presentan mayor volatilidad”, agregó.

Por ello, el gremio indicó que la rentabilidad de los fondos de pensiones debe evaluarse a largo plazo ya que, para el afiliado, lo más importante es su rendimiento y que este se incremente en el tiempo para fortalecer el patrimonio que le garantizará un buen monto para su retiro.

La Adafp puntualizó que la rentabilidad nominal histórica de los fondos de pensiones supera el 11.6 %, “uno de los más altos” si se compara con otros sistemas de pensiones en la región.

César Iglesias Al ser preguntada sobre qué tanto ha impactado a la baja la cotización de César Iglesias en el mercado –tomando en cuenta que el 70 % de sus acciones están en manos de las AFP–, la Sipen puntualizó que el porcentaje del portafolio de los fondos de pensiones que se encuentra colocado en acciones de oferta pública corresponde a un 0.26 % del total de las inversiones, menos del 1 %. En febrero, las acciones de César Iglesias se colocaron en 82 pesos, una reducción de 46.84 respecto a su valor inciial de 128.84 pesos.