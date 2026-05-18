Aeropuerto de Punta Cana fortalece seguridad y sostenibilidad con simulacro y jornadas técnicas

Simulacro general de evaluación y repuesta de emergencia a gran escala en el Aeropuerto de Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) celebró del 11 al 15 de mayo de 2026 la Semana de la Seguridad Operacional y Medioambiente, una jornada orientada a fortalecer la cultura de prevención, sostenibilidad e innovación dentro de la comunidad aeroportuaria, alineada con las mejores prácticas de la industria aeronáutica internacional.

La agenda incluyó conferencias, simulacros, paneles y actividades prácticas sobre temas vinculados al futuro de la aviación, entre ellos cambio climático y preparación ante la temporada ciclónica 2026, gestión de emergencias aeronáuticas, inteligencia artificial aplicada a la seguridad operacional, descarbonización del sector aéreo y tecnologías para la sostenibilidad aeroportuaria.

Más de 600 empleados participaron en las jornadas presenciales y virtuales, como parte de las iniciativas de mejora continua y fortalecimiento de la excelencia operacional impulsadas por la terminal aeroportuaria.

Como eje central de la programación, el aeropuerto realizó un simulacro general de emergencia a gran escala, desarrollado conforme a los requerimientos del Reglamento Aeronáutico Dominicano, con el objetivo de evaluar la efectividad del Plan de Emergencia Aeroportuario y la capacidad de respuesta y coordinación ante un eventual incidente o accidente aéreo.

Las simulaciones

El ejercicio recreó un escenario de catástrofe aérea y contó con la participación de unidades internas de respuesta, bomberos aeroportuarios, ambulancias, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), cuerpos de bomberos de la zona y otros organismos de apoyo vinculados al sector.

De acuerdo con el Aeropuerto de Punta Cana, este tipo de práctica se realiza de manera periódica desde hace más de cuatro décadas, como parte de una cultura institucional enfocada en la preparación, la prevención y la capacidad de respuesta.

“La realización periódica de estos ejercicios nos permite poner a prueba nuestros protocolos y continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta y coordinación de toda la comunidad aeroportuaria ante cualquier eventualidad", manifestó el director de Operaciones Airside del Aeropuerto de Punta Cana, Giovanni Rainieri.

El ejecutivo agregó que los simulacros ofrecen el espacio para identificar oportunidades de mejora en procedimientos, recursos e instalaciones, aspectos " que muchas veces solo se evidencian al evaluar los planes en un entorno práctico y de alta exigencia como este”.

La jornada concluyó con la Carrera PUJ 5K, iniciativa orientada a promover el bienestar integral, el trabajo en equipo y la conciencia ambiental entre colaboradores y participantes.

Con este tipo de iniciativas, el Aeropuerto de Punta Cana busca continuar fortaleciendo su cultura de seguridad y protección operacional, así como las acciones de prevención y preparación alineadas con los estándares internacionales de la industria aeronáutica.