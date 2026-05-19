Banco Popular impulsa la competitividad de las pymes mediante la formación empresarial

El Diplomado en Gestión Empresarial Pyme del Banco Popular ofrecerá herramientas clave para elevar la competitividad. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano realizará la nueva edición del Diplomado en Gestión Empresarial Pyme, un programa de formación de alta calidad que busca potenciar la dirección estratégica de los negocios y promover un crecimiento sostenible y competitivo.

Esta iniciativa, que el Banco Popular realiza de manera anual junto a su aliado académico Barna Management School, forma parte de su visión para apoyar de manera integral a las pymes dominicanas, facilitándoles herramientas, conocimientos y capacidades que les permitan conectarse mejor con sus consumidores, generar más oportunidades de empleo y contribuir activamente al dinamismo de la economía local.

El presidente ejecutivo del Popular, Christopher Paniagua, manifestó que, con esta iniciativa, "en el Popular reforzamos nuestro compromiso de crear oportunidades profesionales, impulsar el talento local y el tejido productivo, y contribuir al desarrollo sostenible de la República Dominicana".

Novedosa oferta académica

El diplomado presenta una oferta académica renovada, incorporando nuevos módulos alineados con las principales tendencias que hoy marcan el entorno empresarial, como la digitalización, la inteligencia artificial, la responsabilidad social empresarial (RSE) y la sostenibilidad, con contenidos diseñados para impulsar la transformación y el crecimiento de las pymes en un contexto cada vez más competitivo.

El programa cuenta con 40 horas de capacitación, distribuidas en 10 sesiones de aprendizaje y organizadas en siete módulos: Acción directiva y método del caso; Estrategia empresarial y crecimiento pyme; Gestión del talento humano y liderazgo; Transformación digital y marketing (comercio electrónico); Dirección financiera para decisiones estratégicas; Inteligencia artificial y transformación digital en pymes; Sostenibilidad y responsabilidad social empresarial.

Esta propuesta formativa se integra al ecosistema de apoyo que el Banco Popular ofrece a las pymes a través de Impulsapopular.com, su plataforma digital diseñada para acompañar a los negocios en cada etapa de crecimiento. A través de este espacio, los empresarios pueden acceder a artículos especializados, contenidos prácticos, asesorías en línea y herramientas de apoyo empresarial, orientadas a fortalecer la gestión, la innovación y la toma de decisiones estratégicas.

En este sitio web, por ejemplo, las pequeñas empresas pueden encontrar el espacio Red Impulsa Popular y la Academia Impulsa Popular, un acceso flexible a formación y recursos multimedia útiles para que pequeños y medianos negocios fortalezcan sus estrategias, capaciten mejor a sus equipos y enfrenten con éxito los retos del mundo empresarial.

El diplomado comienza el viernes 22 de mayo de 2026, en horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y se impartirá en las nuevas instalaciones de Barna Management School.