CAF invertirá US$10,000 millones en los próximos cinco años para impulsar la integración de América

En el marco del Foro Internacional de Integración Regional, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, anunció una inversión de 10,000 millones de dólares hasta 2031 para financiar proyectos de integración regional en áreas como infraestructura física y digital, comercio intrarregional, energía, turismo, innovación, logística y movilidad.

Díaz-Granados destacó que la integración es "un imperativo de desarrollo, competitividad y posicionamiento global de América Latina y el Caribe".

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En un contexto marcado por tensiones geopolíticas, fragmentación del comercio, turbulencias financieras y una nueva normalidad de incertidumbre, los países de la región deben apostar por la integración regional para incidir en las grandes cadenas globales de valor, en la transición energética, en la seguridad alimentaria o en la nueva arquitectura productiva del mundo, declaró.

"La integración es la respuesta para proteger nuestros ecosistemas estratégicos, generar empleo, enfrentar la informalidad y defender los valores democráticos que sostienen nuestra convivencia, libertad y futuro", agregó.

Apoyo financiero

El anuncio se produce tras décadas de avances. El primer proyecto de infraestructura de CAF fue el puente sobre el río Limón, que conectó Colombia con Venezuela, y que en los últimos 30 años la institución ha aprobado 118 operaciones de crédito por 16,730 millones de dólares para iniciativas de integración, según destaca una nota de prensa.

Más concretamente, en los últimos cinco años, CAF ha profundizado su visión hacia una integración física, productiva, digital, energética y ecosistémica, agrega el documento.

Ejemplos de ello son el apoyo al Consenso de Brasilia en 2023, la iniciativa "Rutas de Integración" junto a BID, BNDES y Fonplata para movilizar otros 10,000 millones de dólares, y la creación de la "Marca Región América Latina y el Caribe", que proyecta al mundo una narrativa compartida de soluciones, talento y biodiversidad.

Díaz-Granados también destacó que la región no parte de cero. Entre los avances mencionó la reducción significativa de aranceles desde los años 90, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea que reúne a 770 millones de personas, el desarrollo de mercados eléctricos regionales en Centroamérica, la expansión de cables submarinos como el Humboldt y el Firmina, y la recuperación del turismo y la conectividad aérea intrarregional por encima de niveles prepandemia.

"La integración regional ya tiene avances, pero ahora debe entrar en una fase de ejecución más ambiciosa. Menos barreras, más infraestructura. Menos diagnósticos y más proyectos", concluyó Díaz-Granados.