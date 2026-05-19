La DGII prepara normas para cobrar impuestos a las plataformas digitales

Pedro Urrutia, director de la DGII, durante un conversatorio organizado por la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC). ( FUENTE EXTERNA )

Los usuarios de plataformas digitales como Netflix o Airbnb pudieran enfrentar en los próximos meses un incremento en el costo de sus servicios, luego de que el titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia, confirmara ayer que en 60 días estaría lista la propuesta que busca establecer el cobro de un tributo a esas empresas.

Urrutia comunicó que la DGII avanza en la creación de un mecanismo que permita el cobro de un 18 % del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) a las aplicaciones digitales que brindan sus servicios en territorio dominicano.

"Todos los servicios digitales estarán capturados (para tributar)", adelantó el funcionario, al tiempo de revelar que plataformas como Airbnb, dedicada a la renta corta de propiedades, Netflix, Facebook, entre otras, han estado de acuerdo con la imposición del tributo.

Reveló que la institución se mantiene en conversación con todas las plataformas.

"Yo estoy adelantando a ver los acuerdos que podemos hacer y después veré si está fuera (del Código Tributario el cobro a las plataformas digitales). Para mí no está fuera, pero si es que hay que crear alguna legislación adicional, se hará. Pero eso no va a mermar llegar a los acuerdos y comenzar a cobrar el impuesto que corresponde", sentenció.

El director de la principal agencia recaudadora del Estado dominicano criticó el hecho de que las empresas de servicios digitales entiendan que "este es el único país donde piensan que no están obligadas a pagar impuestos".

No es la primera vez que las autoridades nacionales intentan establecer tributos a esas empresas digitales extranjeras. Al menos desde el 2022 trabajan en el tema. Sin embargo, en 2025, luego de que mediante el decreto 30-25 se creara el reglamento que regula la percepción y aplicación del ITBIS a esos servicios, el Gobierno reculó y derogó la decisión.

Difícil de cumplir

Urrutia se expresó en estos términos tras participar en un conversatorio celebrado por la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), donde dictó la conferencia "Visión estratégica del comercio desde la DGII: competitividad y futuro".

Durante el evento, el responsable de Impuestos Internos reconoció lo "extremadamente complicado" que se les hace a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones ante el fisco al tiempo de señalar que "no podemos seguir complicando el sistema fiscal".

"Tenemos que trabajar al revés, en poner la cosa más fácil. Quiero revisar el RST (Régimen Simplificado de Tributación) porque quiero modificarlo para hacerlo un mecanismo fácil porque es bastante complicado lo que tenemos como RST", declaró.

El directivo, quien fue designado en el cargo a principios de enero de este año, dijo que con su gestión busca trabajar en una administración tributaria que realice un acompañamiento de los contribuyentes.

"No queremos destruir a nadie ni establecer reglas de juego imposibles de cumplir. No quiero saber de inspectores que estén atosigando a empresarios o que estén inventando cosas", puntualizó.