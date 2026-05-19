La DGII dice que propuesta para cobrar 18 % de ITBIS a plataformas digitales estará lista en 60 días

El uso de plataformas digitales implicaría un mayor costo para los usuarios. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) avanza en la creación de un mecanismo que permita el cobro de un 18 % del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) a las plataformas digitales que brindan sus servicios en territorio dominicano.

Así lo confirmó este martes el titular de la DGII, Pedro Urrutia, quien señaló que la propuesta pudiera ser discutida dentro de los próximos 60 días y que la institución se mantiene en conversación con todas las plataformas digitales.

"Todos los servicios digitales estarán capturados (para tributar)", adelantó el funcionario, al tiempo de revelar que plataformas como Airbnb, dedicada a la renta corta de propiedades, Netflix, Facebook, entre otras, han estado de acuerdo con la imposición del tributo.

Posibles convenios

"Yo estoy adelantando a ver los acuerdos que podemos hacer y después veré si es que está fuera (del Código Tributario el cobro a las plataformas digitales). Para mí no está fuera del código, pero si es que hay que crear alguna legislación adicional, se hará. Pero eso no va a mermar llegar a los acuerdos y comenzar a cobrar el impuesto que corresponde", sentenció.

El director de la principal agencia recaudadora del Estado dominicano criticó el hecho de que las empresas de servicios digitales entiendan que "este es el único país donde piensan que no están obligadas a pagar impuestos".

Pedro Urrutia se expresó en estos términos tras participar en un conversatorio celebrado por la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), en la cual dictó la conferencia "Visión estratégica del comercio desde la DGII: competitividad y futuro".