×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Impuesto a plataformas digitales
Impuesto a plataformas digitales

La DGII dice que propuesta para cobrar 18 % de ITBIS a plataformas digitales estará lista en 60 días

La institución busca establecer acuerdos con plataformas digitales para asegurar el cumplimiento de la medida

    Expandir imagen
    La DGII dice que propuesta para cobrar 18 % de ITBIS a plataformas digitales estará lista en 60 días
    El uso de plataformas digitales implicaría un mayor costo para los usuarios. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) avanza en la creación de un mecanismo que permita el cobro de un 18 % del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) a las plataformas digitales que brindan sus servicios en territorio dominicano.

    Así lo confirmó este martes el titular de la DGII, Pedro Urrutia, quien señaló que la propuesta pudiera ser discutida dentro de los próximos 60 días y que la institución se mantiene en conversación con todas las plataformas digitales.

    "Todos los servicios digitales estarán capturados (para tributar)", adelantó el funcionario, al tiempo de revelar que plataformas como Airbnb, dedicada a la renta corta de propiedades, Netflix, Facebook, entre otras, han estado de acuerdo con la imposición del tributo.

    RELACIONADAS

    Posibles convenios

    "Yo estoy adelantando a ver los acuerdos que podemos hacer y después veré si es que está fuera (del Código Tributario el cobro a las plataformas digitales). Para mí no está fuera del código, pero si es que hay que crear alguna legislación adicional, se hará. Pero eso no va a mermar llegar a los acuerdos y comenzar a cobrar el impuesto que corresponde", sentenció. 

    • El director de la principal agencia recaudadora del Estado dominicano criticó el hecho de que las empresas de servicios digitales entiendan que "este es el único país donde piensan que no están obligadas a pagar impuestos".

    Pedro Urrutia se expresó en estos términos tras participar en un conversatorio celebrado por la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), en la cual dictó la conferencia "Visión estratégica del comercio desde la DGII: competitividad y futuro".

    TEMAS -

      Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.