De Uruguay a México: así se gravan los servicios digitales en América Latina

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció un plan para capturar los ingresos de las grandes plataformas tecnológicas que operan en su territorio. ( FUENTE EXTERNA )

En un movimiento que busca alinear a la República Dominicana con las tendencias de recaudación de la economía digital en América Latina, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció un plan para capturar los ingresos de las grandes plataformas tecnológicas que operan en su territorio.

Pedro Urrutia, director de la DGII, confirmó que en un plazo de 60 días se presentará una propuesta para aplicar una tasa del 18 % de ITBIS (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios) a servicios digitales consumidos localmente.

Esta medida afectará directamente a gigantes del mercado como Netflix (streaming), Airbnb (renta corta) y Facebook (publicidad y redes sociales).

Según las autoridades dominicanas, la percepción de que estas empresas no están obligadas a pagar impuestos es errónea, y la disposición mostrada por las propias plataformas para cumplir con esta responsabilidad tributaria facilita el establecimiento de este nuevo mecanismo fiscal.

El panorama en Latinoamérica: tasas y plataformas bajo la lupa

La iniciativa dominicana no es un hecho aislado. En la región, el cobro de impuestos a servicios digitales se ha convertido en una herramienta clave para asegurar la competencia equitativa entre empresas locales y multinacionales.

Actualmente, las tasas aplicadas en Latinoamérica son de las más altas a nivel global, oscilando entre el 16 % y el 22 %.

A continuación, se detalla la situación tributaria en los principales mercados de la región:

Uruguay: Lidera la región con una tasa de IVA (Impuesto al Valor Agregado) del 22 %. Graba servicios de publicidad, intermediación de bienes y servicios, y la transmisión de derechos o contenidos digitales. Además, para el 2026, entrará en vigor un esquema que aplicará este mismo porcentaje a las compras web en el exterior que superen los tres envíos anuales exentos.

Argentina: Aplica un 21 % de IVA sobre una amplia gama de servicios que incluye la descarga de imágenes, video, música (como Spotify), juegos y mantenimiento a distancia de software.

Chile y Colombia: Ambos países mantienen una tasa del 19 %. En Chile, se graban servicios remotos utilizados por personas naturales, incluyendo Netflix y Spotify, mientras se discuten medidas para plataformas de transporte como Uber y Cabify.

Colombia ha implementado desde 2024 la tributación por Presencia Económica Significativa (PES) para gravar el impuesto sobre la renta a entidades no domiciliadas que presten servicios digitales en el país.

Perú: Ha implementado recientemente la denominada "Tasa Netflix" con un 18 % de IGV (Impuesto General a las Ventas). El gravamen se extiende a servicios de música como Apple Music, videojuegos en línea como PlayStation Network y Xbox Live, y almacenamiento en la nube como Google Drive y Dropbox.

México: Cuenta con una tasa del 16 % de IVA para servicios digitales de intermediación, acceso a contenidos multimedia y ambientes multijugador. Para 2026, México unificará sus retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en una tasa del 2.5 % para vendedores en plataformas como Amazon, Mercado Libre y TikTok Shop, elevándose al 20 % para quienes no cuenten con registro fiscal (RFC). Actualmente, las retenciones de ISR varían según la actividad: 2.1 % para transporte y entrega (Uber, Rappi) y 4 % para hospedaje.

Tendencia hacia un Impuesto Mínimo Global

Más allá de los impuestos indirectos como el IVA, la región comienza a adoptar el Pilar Dos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que establece un impuesto mínimo global del 15 % para multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros.

Países como Brasil, Bahamas y Barbados ya han integrado reglas en sus legislaciones internas para asegurar que estas empresas tributen una tasa efectiva mínima en sus jurisdicciones.

La consolidación de estos regímenes fiscales, como el caso de México que ha visto un incremento del 413 % en su padrón de contribuyentes digitales desde 2020, demuestra que la formalización de este sector no solo reduce la evasión fiscal, sino que fortalece la recaudación en un entorno cada vez más digitalizado.