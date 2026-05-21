Congreso Clain 2026 abre debate sobre auditoría, riesgos e inteligencia artificial en la banca

Ejecutivos y representantes del sistema financiero de América Latina participaron en la apertura del Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos (Clain 2026), celebrado en República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/ ROGER FIGUEROA )

Representantes del sistema financiero de América Latina advirtieron este jueves sobre la necesidad de transformar los modelos tradicionales de auditoría interna y gestión de riesgos ante el avance acelerado de la inteligencia artificial, las amenazas cibernéticas y las nuevas exigencias regulatorias que enfrenta la banca regional.

Las reflexiones fueron planteadas durante la apertura del trigésimo Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos (Clain 2026), celebrado en República Dominicana y organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) junto a la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

La presidenta ejecutiva de Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, Rosanna Ruiz, afirmó que la industria financiera atraviesa una transformación "sin precedentes", impulsada por la digitalización, el fraude cibernético, la inteligencia artificial y los cambios geopolíticos globales.

Ruiz sostuvo que la auditoría interna ya no puede limitarse únicamente a funciones de revisión y control posterior, sino que debe asumir un rol estratégico dentro de las organizaciones financieras.

"Hoy se espera del auditor una visión estratégica, capacidad de anticipación y acompañamiento efectivo en la toma de decisiones críticas", expresó.

Indicó que las funciones de auditoría necesitan ser más ágiles, integradas y apoyadas en tecnología, capaces de generar alertas tempranas, fortalecer la resiliencia institucional y acompañar los procesos de transformación corporativa.

Durante su intervención, destacó que la agenda académica del congreso aborda temas vinculados a inteligencia artificial aplicada a auditoría, ciberseguridad, fraude financiero y cibernético, analítica forense, sostenibilidad y criterios ESG, auditoría organizacional y nuevas herramientas digitales.

La ejecutiva bancaria también resaltó la participación de delegaciones de 16 países y aseguró que el encuentro busca fortalecer la cooperación regional y el intercambio técnico entre entidades financieras, organismos reguladores y especialistas del sector.

La banca frente a amenazas digitales

De su lado, el secretario general de Felaban, Giorgio Trettenero, advirtió que la inteligencia artificial está modificando profundamente los sistemas de control y supervisión financiera.

Explicó que, aunque la IA permite procesar grandes volúmenes de información y detectar anomalías con mayor rapidez, también plantea nuevos desafíos relacionados con la transparencia de los algoritmos, la capacitación del personal y la adaptación cultural de las organizaciones.

"Nos tenemos que dejar de ser dinosaurios informáticos, porque si no vamos a quedar fuera de la red", expresó Trettenero al referirse a la velocidad de los cambios tecnológicos.

Asimismo, alertó que los grupos criminales también están utilizando inteligencia artificial y tecnologías avanzadas para ejecutar ataques financieros, robo de identidad y fraudes cibernéticos más sofisticados.

El ejecutivo señaló que anteriormente las entidades financieras enfrentaban a organizaciones criminales altamente tecnificadas con hojas de Excel, pero que ahora la competencia es computadora contra computadora y, más recientemente, inteligencia artificial contra inteligencia artificial.

Trettenero consideró que la auditoría interna debe evolucionar desde un enfoque reactivo hacia uno preventivo, donde los auditores se conviertan en asesores estratégicos capaces de anticipar riesgos.

Añadió que la preparación de las instituciones financieras frente a las amenazas tecnológicas requiere inversiones importantes en tecnología, capacitación y gobernanza de datos.

"Se necesita educación, formación y cualificación del personal. De lo contrario, todos estos esfuerzos pueden resultar vanos a largo plazo" Giorgio Trettenero Secretario general de Felaban “

Durante el acto también intervino el presidente del Comité Clain, Anyel Rodríguez, quien afirmó que la región enfrenta una etapa de transformación acelerada marcada por la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los riesgos emergentes y los cambios regulatorios. Rodríguez sostuvo que el congreso busca convertirse en un espacio de integración regional, intercambio de experiencias y construcción colectiva de conocimientos para fortalecer la auditoría interna y la gobernanza financiera en América Latina.

Auditoría interna como eje estratégico

En tanto, el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, aseguró que la auditoría interna debe dejar de verse como una simple función operativa y consolidarse como un "pilar fundamental" de la gobernanza corporativa.

Fernández explicó que desde la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana se impulsa un modelo de supervisión basado en riesgos que otorga especial relevancia a la independencia y efectividad de la auditoría interna dentro de las entidades financieras.

Indicó que los supervisores mantienen comunicación constante con los auditores internos para dar seguimiento a hallazgos, riesgos detectados y planes correctivos implementados por las instituciones bancarias.

El funcionario señaló que entre las principales fortalezas identificadas en las mejores prácticas de auditoría interna figuran la existencia de comités activos de auditoría, la independencia de los auditores, la detección oportuna de debilidades y la generación de confianza institucional.

Sin embargo, también mencionó deficiencias recurrentes observadas en algunas entidades, como falta de profundidad en revisiones críticas, debilidades en la independencia de los auditores, seguimiento ineficiente de hallazgos y limitaciones en recursos técnicos y salariales.

Fernández criticó que en algunas instituciones los responsables de auditoría interna reciban remuneraciones considerablemente menores que los ejecutivos de negocios, pese a la importancia estratégica de sus funciones.

El superintendente advirtió además sobre el impacto reputacional que pueden generar las redes sociales frente a incidentes financieros o fallas operativas, incluso cuando las pérdidas estén controladas.

"El auditor innovador no es simplemente quien incorpora más herramientas a su gestión, sino quien fortalece su criterio profesional y su capacidad de agregar valor", sostuvo.

Fernández reveló además que cuando asumió la Superintendencia de Bancos en 2020 la institución no contaba con una función formal de auditoría interna, situación que posteriormente fue corregida mediante la implementación de estándares internacionales de control y supervisión.