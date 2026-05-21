El ITBIS dominicano frente a Centroamérica

El informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2026 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra que República Dominicana registró un ratio de recaudación del IVA, o ITBIS, de 0.38. Se trata del nivel más bajo entre los países de Centroamérica y el cuarto más bajo entre los 26 países de América Latina incluidos en el estudio.

Este indicador mide qué proporción del potencial teórico de recaudación del IVA efectivamente logra captar el fisco. En otras palabras, compara lo que se recauda frente a lo que podría recaudarse si el impuesto se aplicara de manera uniforme sobre el consumo gravable de la economía.

República Dominicana posee la tasa de ITBIS más alta entre los países centroamericanos, con 18%, pero al mismo tiempo exhibe la menor eficiencia recaudatoria de esa región. En cambio, economías con tasas menores, como El Salvador (13%) o Guatemala (12%), muestran ratios de recaudación superiores.

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Esto sugiere que elevar tasas no necesariamente se traduce en una mayor capacidad de recaudo. Cuando los sistemas tributarios se vuelven complejos, con múltiples exenciones, tratamientos diferenciados y altas cargas impositivas, aumentan también los incentivos para la evasión, la informalidad y la planificación tributaria.

Por esa razón, desde CREES se ha planteado la conveniencia de avanzar hacia un sistema más simple, con una base más amplia y una sola tasa de 10 por ciento. Un esquema de este tipo puede contribuir a mejorar la eficiencia recaudatoria, reducir distorsiones y facilitar el cumplimiento tributario, además de promover un entorno económico más competitivo y favorable para la inversión y la formalidad.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).