¿Cuáles son los productos más importados por República Dominicana?
La composición de las importaciones refleja la importancia de insumos esenciales para el funcionamiento de la economía dominicana
De acuerdo con la Dirección General de Aduanas (DGA), en enero-abril del 2026, las importaciones nacionales de la economía, sin incluir zonas francas, ascendieron a 8,362.8 millones de dólares. Lo que representa un crecimiento del 5.7 % respecto a enero-abril del 2025.
Entre las importaciones nacionales, la mayor parte correspondió a las de combustibles, que totalizaron 1,863.6 millones de dólares y representaron un 22.3 % del total. A estas les siguieron las de artículos comestibles con 1,518.0 millones de dólares, representando un 18.2 % de las importaciones. Luego les siguen máquinas y aparatos, con un total de 1,229.7 millones de dólares y una proporción del 14.7 %; le siguen las importaciones de vehículos, con un 10.0 %. Estos cuatro renglones representan el 65.2 % de las importaciones nacionales.
La composición de las importaciones refleja la importancia de insumos esenciales para el funcionamiento de la economía dominicana, particularmente combustibles, alimentos y bienes de capital. Debido a ello, variaciones en los precios internacionales del petróleo, los alimentos o el transporte marítimo suelen trasladarse a los costos de importación y ejercer presiones sobre los precios internos.
En abril del 2026, la inflación interanual de los bienes transables se ubicó en 5.2 %, superior al 3.2 % registrado en abril del 2025. Los bienes transables son aquellos que pueden comercializarse internacionalmente, por lo que sus precios tienden a responder en mayor medida a cambios en los mercados globales.
En este contexto, contar con un entorno más favorable para la inversión, la productividad y la competitividad resulta necesario para fortalecer la capacidad de adaptación de la economía frente a choques externos.
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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).