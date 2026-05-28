¿Cuáles son los productos más importados por República Dominicana?

Entre las importaciones nacionales, la mayor parte correspondió a las de combustibles, que totalizaron US$1,863.6 millones y representaron un 22.3 % del total. ( SHUTTERSTOCK )

De acuerdo con la Dirección General de Aduanas (DGA), en enero-abril del 2026, las importaciones nacionales de la economía, sin incluir zonas francas, ascendieron a 8,362.8 millones de dólares. Lo que representa un crecimiento del 5.7 % respecto a enero-abril del 2025.

Entre las importaciones nacionales, la mayor parte correspondió a las de combustibles, que totalizaron 1,863.6 millones de dólares y representaron un 22.3 % del total. A estas les siguieron las de artículos comestibles con 1,518.0 millones de dólares, representando un 18.2 % de las importaciones. Luego les siguen máquinas y aparatos, con un total de 1,229.7 millones de dólares y una proporción del 14.7 %; le siguen las importaciones de vehículos, con un 10.0 %. Estos cuatro renglones representan el 65.2 % de las importaciones nacionales.

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La composición de las importaciones refleja la importancia de insumos esenciales para el funcionamiento de la economía dominicana, particularmente combustibles, alimentos y bienes de capital. Debido a ello, variaciones en los precios internacionales del petróleo, los alimentos o el transporte marítimo suelen trasladarse a los costos de importación y ejercer presiones sobre los precios internos.

En abril del 2026, la inflación interanual de los bienes transables se ubicó en 5.2 %, superior al 3.2 % registrado en abril del 2025. Los bienes transables son aquellos que pueden comercializarse internacionalmente, por lo que sus precios tienden a responder en mayor medida a cambios en los mercados globales.

En este contexto, contar con un entorno más favorable para la inversión, la productividad y la competitividad resulta necesario para fortalecer la capacidad de adaptación de la economía frente a choques externos.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).