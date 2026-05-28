Persiste la incertidumbre fiscal, y podría continuar aumentando

Desde el año pasado, hemos destacado repetidamente la incertidumbre fiscal que enfrentan los agentes económicos, incluso tras el fracaso del intento de reforma tributaria del 2024. Aun con la decisión correcta de descontinuar un proyecto de ley que iba a perjudicar a hogares y empresas, el panorama tributario no se aclaró para los ciudadanos. En diferentes oportunidades han surgido elementos que indican que el sistema tributario podría ser modificado.

Las personas prosperan cuando se producen transformaciones dirigidas a mejorar las condiciones para invertir, trabajar, consumir y ahorrar. Esas transformaciones pueden tener mayor efecto en periodos en los cuales resulta evidente que una economía necesita cambios estructurales.

La dominicana es una economía que viene operando con altos costos y bajas condiciones de competitividad. La situación internacional actual ha incrementado los costos, y ha elevado los niveles generales de incertidumbre

La Administración tributaria de la República Dominicana tiene un reto importante. El exceso de gasto público debe ser financiado con más impuestos o deuda pública; que a larga son equivalentes. El régimen tributario es complejo. Su complejidad promueve la informalidad, la evasión, la elusión y la demanda de exenciones y exoneraciones impositivas. Por tanto, sobran razones para una reforma estructural bien diseñada.

Es lógico, por tanto, que las decisiones de política tributaria deben ser coherentes; orientadas a mejorar la situación de los ciudadanos, las empresas y la propia Administración tributaria.

La noticia reciente relacionada con gravar servicios de plataformas digitales, de aplicarse, crearía más distorsiones en la economía y generaría mayor incertidumbre. En efecto, la sola noticia de la posibilidad de un incremento impositivo relacionado con las llamadas plataformas digitales ha generado mayor incertidumbre fiscal.

¿Por qué aumenta la incertidumbre? Porque surge la duda racional en las personas: ¿cuánto y cuáles cambios adicionales vendrán en el futuro?

En los casos de plataformas que ponen en contacto a personas que ofrecen un servicio y a aquellas que los demandan, el impuesto recaerá sobre ambas partes. Hay que recordar que el peso de un impuesto no suele recaer sobre quien lo paga. Quien paga, quien sufre el impacto del impuesto, no tiene que ser el mismo que hace el cheque al recaudador.

El sujeto pasivo, quien pagará a la Administración el ITBIS, será una empresa. Puede ser el caso de una empresa que pone en contacto a dueños de vehículos con pasajeros, o a dueños de viviendas con huéspedes. Pero el impacto impositivo recaerá principalmente sobre los propietarios, sobre los pasajeros y sobre los huéspedes. Es decir, impactaría a: 1) los proveedores del servicio, y a 2) los consumidores del servicio en cuestión. Todos terminarían afectados.

La ciencia económica ha demostrado que los impuestos actúan como desincentivos a consumir y a producir. Por lo anterior, si el objetivo es que el transporte de pasajeros sea más caro, o que disminuya la oferta relativa de alquiler de renta corta, el impuesto cumpliría tales propósitos.

Recordemos que, bajo el código actual, los servicios de transporte y el alquiler de viviendas están exentos del ITBIS. No tienen tasa cero, están exentos. Incluir servicios no gravados ameritaría una modificación tributaria.

La aplicación de un impuesto a las plataformas de servicios streaming tendría un impacto negativo sobre los consumidores, sean estos hogares o empresas. Cabe volver a puntualizar que una cosa es quién paga el impuesto, o quién hace la transferencia al recaudador, y otra es sobre quién incide el gravamen.

La lógica de las reformas que necesita la economía dominicana no es coherente con medidas recaudatorias aisladas. Los agentes económicos están concentrados en cómo sobrellevar los problemas que llegan desde fuera. Antes de que empezara la guerra en Oriente Medio, esos mismos ciudadanos estaban esquivando los obstáculos estructurales de la economía dominicana. Esas dificultades no se detienen, ya que los temas internos no son tratados con políticas públicas que buscan soluciones estructurales.

La reforma laboral es un ejemplo actual de ausencia de coherencia entre las necesidades de crear más y mejores empleos, y la complacencia que predomina en el ámbito de las políticas públicas.

La transformación estructural del sistema tributario llegará en algún momento. Los emprendedores la necesitan para aumentar la oferta de bienes y servicios de manera más competitiva. A los trabajadores les beneficiará para obtener mejores empleos. Todos en la economía la esperan para tener mayores ingresos y un mayor nivel de riqueza material; y para poder elevar sus niveles de ahorro. En consecuencia, para que aumente el nivel de desarrollo económico de la República Dominicana.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).