Tasa de impuesto sobre la renta a las empresas: RD y países nórdicos

República Dominicana mantiene una tasa del impuesto sobre la renta a las empresas de 27 %, superior a la de economías nórdicas como Dinamarca y Noruega (22 %), Suecia (20.6 %) y Finlandia (20 %). ( SHUTTERSTOCK )

La República Dominicana mantiene una tasa del impuesto sobre la renta a las empresas de 27 %, superior a la de economías nórdicas como Dinamarca y Noruega (22 %), Suecia (20.6 %) y Finlandia (20 %). Además, también supera el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del 24.1 %, y el de la Unión Europea, del 21.8 %.

Es cierto que estos países aplican cargas tributarias elevadas en otras áreas. Sin embargo, reconocen que gravar en exceso la actividad empresarial frena la inversión y la generación de riqueza. Por eso cuidan activamente la competitividad de sus climas de negocios.

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Esto se refleja, por ejemplo, en indicadores internacionales. En el Índice de Libertad Económica 2026, Dinamarca ocupa la posición 7, Noruega la 8, Suecia la 11 y Finlandia la 13, mientras la República Dominicana se ubica en el lugar 71. En el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025, los países nórdicos también figuran entre los primeros 20 del mundo, frente a la posición 73 de la República Dominicana.

Suecia, por ejemplo, redujo gradualmente su tasa corporativa desde 28 % en 2008 hasta 20.6 % en la actualidad. En otros países nórdicos se ha observado una tendencia similar. Esto refleja cómo incluso economías con cargas tributarias importantes buscan preservar condiciones favorables para la inversión y la actividad productiva.

En sistemas tributarios complejos y con tasas elevadas como el dominicano, suele surgir la necesidad de exenciones y tratamientos especiales para compensar parte de la carga. Un sistema más simple y competitivo reduce la dependencia de exenciones y facilita un entorno más atractivo para producir, invertir y generar riqueza.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).