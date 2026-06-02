Aduanas lanza pagos de impuestos con tarjetas de crédito y débito

Nelson Arroyo (c) junto a ejecutivos de entidades participantes en el proyecto. ( NEAL CRUZ / DIARIO LIBRE )

La Dirección General de Aduanas (DGA) puso en marcha el pago de servicios y obligaciones aduaneras mediante tarjetas de crédito y débito, iniciativa que busca fortalecer la digitalización de los procesos, facilitar el comercio y ampliar las opciones de pago para ciudadanos, viajeros y empresas.

Durante el acto de lanzamiento, el titular de esa entidad, Nelson Arroyo, destacó que durante 2025 recaudaron 270,838 millones de pesos, de los cuales una parte importante correspondió a pequeños y medianos contribuyentes.

Dijo que las personas físicas realizaron pagos por alrededor de 1,700 millones de pesos con montos promedio de 16,700 pesos en aeropuertos y de 36,000 pesos entre pequeños contribuyentes, cifras que evidencian la necesidad de contar con mecanismos de pago más ágiles y flexibles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/02062026-lanzamiento-de-pagos-con-tarjeta-dga-6-448aaf60.jpg Nelson Arroyo. (NEAL CRUZ / DIARIO LIBRE)

Resaltó además que en la actualidad el 99 % de los pagos realizados en la DGA se efectúan a través de canales electrónicos, mientras que apenas el 1 % se procesa mediante métodos tradicionales. Recordó que en 2012 los pagos electrónicos representaban solo el 39 % del total.

El funcionario señaló que las tarjetas de crédito no solo funcionan como medio de pago, sino también como una herramienta financiera que ayuda a mejorar la liquidez y administrar el capital de trabajo de los negocios que participan en el comercio internacional.

Explicó que la nueva facilidad permitirá realizar pagos de manera inmediata y segura, beneficiando especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cuales constituyen una parte fundamental del tejido productivo nacional.

Entre las principales ventajas para las mipymes importadoras, Arroyo mencionó el acceso a financiamiento de corto plazo para cumplir con obligaciones tributarias sin afectar inmediatamente su flujo de caja, una mayor trazabilidad de las transacciones mediante registros electrónicos verificables y la reducción del uso de efectivo, lo que fortalece la seguridad de las operaciones aduaneras.

El proyecto fue desarrollado con el apoyo de Visa, CardNET, Azul y Portal, así como de diversas entidades financieras.

Beneficios y reacciones

Los contribuyentes que realicen pagos de impuestos, tasas y servicios aduaneros con tarjetas de crédito Visa emitidas en República Dominicana podrán recibir hasta un 10 % de devolución (cashback), sujeto a las condiciones establecidas por las entidades emisoras participantes.

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Así lo anunció el representante de Visa en Quisqueya, Gustavo Turquía, quien afirmó que la iniciativa permitirá a miles de dominicanos realizar pagos a la DGA a través de una plataforma segura y confiable, reduciendo tiempos de procesamiento y mejorando la experiencia de los usuarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/02062026-lanzamiento-de-pagos-con-tarjeta-dga-11-c6304f0b.jpg Gustavo Turquía. (NEAL CRUZ / DIARIO LIBRE)

Declaró que la digitalización de los pagos no constituye únicamente un avance tecnológico, sino una decisión estratégica que fortalece la transparencia, mejora la eficiencia institucional y simplifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Turquía manifestó que la incorporación de pagos electrónicos fortalece la trazabilidad de las operaciones, facilita el cumplimiento de los compromisos fiscales y contribuye al desarrollo de una economía más dinámica y formalizada.

Asimismo, resaltó que la ampliación de los espacios donde pueden utilizarse los medios de pago digitales es clave para impulsar la inclusión financiera y acelerar la adopción de nuevas tecnologías.

El ejecutivo sostuvo que esta medida refleja el compromiso de la empresa con el fortalecimiento de un ecosistema de pagos digitales inclusivo e interoperable en República Dominicana.

El presidente ejecutivo de CardNET, Luis Bencosme, destacó que la iniciativa representa un avance significativo en la modernización de los servicios públicos y en la transformación digital del Estado dominicano.

Durante el lanzamiento de la nueva modalidad de pago, el ejecutivo afirmó que la iniciativa permitirá a ciudadanos y empresas realizar pagos de servicios aduaneros de manera más ágil, segura y eficiente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/02062026-lanzamiento-de-pagos-con-tarjeta-dga-13-234dda45.jpg Luis Bencosme. (NEAL CRUZ / DIARIO LIBRE)

Indicó que la implementación garantizará cobertura nacional a través de canales físicos y digitales, al tiempo que aportará valor a ciudadanos, emprendedores y pequeñas empresas mediante procesos más simples y accesibles.

Asimismo, destacó que la digitalización de los pagos fortalece la transparencia y la eficiencia operativa de las instituciones públicas, permitiendo una gestión más moderna y alineada con las exigencias de una economía cada vez más digitalizada.

Para la puesta en marcha de esta facilidad, explicó que participaron las entidades de intermediación financiera bajo la coordinación de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), junto con las marcas de tarjetas, las empresas procesadoras de pagos y otros actores del ecosistema financiero.

La actividad contó con la presencia del presidente Luis Abinader, autoridades del sector público como financiero del país.

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