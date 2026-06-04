Activos de la banca alcanzan los RD$4.28 billones y crecen 9.2 % en marzo

Los activos del sector financiero dominicano alcanzaron 4.28 billones de pesos en marzo del 2026, luego de experimentar un crecimiento interanual de un 9.2 %, impulsado por el desempeño de la cartera bruta, inversiones, fondos disponibles y otros activos.

Durante los primeros tres meses del año, la morosidad mostró señales de tendencia a la baja en el mediano plazo, al ubicarse en 1.92 %, mientras que la cartera vencida alcanzó los 46,499 millones de pesos, según el Informe trimestral de desempeño del sistema financiero, que elabora la Superintendencia de Bancos (SB).

La morosidad estresada del sistema se situó en 7.80 %. El ratio de incumplimiento, una variable que refleja el estado vigente de la calidad de cartera de créditos más complejo que la morosidad, se posicionó en 4.8 % para el sistema financiero.

La cartera de créditos

El documento resalta que la cartera de créditos alcanzó los 2.42 billones de pesos, luego de un incremento anual de 179,225 millones de pesos, para un crecimiento nominal de un 8 % y real de 4.8 %.

Esto se debe a que el crédito comercial e hipotecario, en términos nominales, crecieron un 9.4 % y un 11.4 %, respectivamente. En tanto, la cartera de créditos del sector privado, denominada en moneda extranjera, presentó un crecimiento interanual de un 8.8 %, para un balance de 9,204 millones de dólares.

Las tasas de interés promedio ponderada activa y pasiva de la banca múltiple cerraron en marzo 2026 con niveles de 13.28 % y 6.28 %, respectivamente.

El patrimonio técnico ascendió a 530,308 millones de pesos en marzo, para un incremento interanual de un 12.6%. Al cierre de marzo, la solvencia del sistema financiero se posicionó en 18.76 %.

Las entidades financieras obtuvieron utilidades netas por 24,092 millones de pesos, con un indicador de rentabilidad del patrimonio (ROE) de 17.72 % y de rentabilidad de los activos (ROA) en 2.28 %. Los resultados antes expuestos acumularon 29,010 millones de pesos, según la SB.

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