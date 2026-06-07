Banca dominicana: estable, solvente y segura, con desafíos de los tiempos modernos

Con excelente base reputacional y una posición de confianza relevante, la banca local ha sido de los principales motores del desarrollo económico de República Dominicana en las últimas décadas, no obstante, enfrenta desafíos hacia el futuro donde los atributos tradicionales (estabilidad, solvencia y seguridad) no son suficientes para hacer la diferencia.

Aunque el subsector de la banca goza de una robustez incuestionable, su fortaleza entra en una nueva etapa en la que los atributos tradicionales si bien están garantizados, dejan de ser suficientes porque además de la confianza, otros factores que traen los tiempos modernos, juegan roles cada vez más de peso.

Son los hallazgos de la encuesta aplicada por la consultora de negocio Villafañe, de referencia internacional en el ámbito reputacional, con la participación de Venka, la agencia de investigación metodológica con 30 años de experiencia.

En un ejercicio de consultas y entrevistas a ejecutivos de la banca, medios de comunicación y el público meta, titulado "La reputación bancaria en República Dominicana en 2026", los resultados son muy positivos para ese subsector, al tiempo que los pareceres de los públicos consultados, evidencian los desafíos en el mediano y largo plazo.

El subsector bancario dominicano juega un papel determinante en la economía vernácula, con una participación de un 62,5 % de bancos de origen nacional y el 37,5 % extranjero, contando con un marco regulatorio robusto, supervisado por la Superintendencia de Bancos, el Banco Central y otras entidades públicas que exigen transparencia financiera, gestión integral de riesgos y protección del usuario.

Conforme a las opiniones de los distintos sectores entrevistados, no obstante los altos niveles de confianza, "la banca enfrenta retos como por la velocidad con que las redes sociales amplifican cualquier disrupción operativa o ética, que podría a que una gestión inadecuada del riesgo reputacional pueda traducirse en retiradas masivas de despósitos y un incremento de la presión regulatoria, por entender que la comunicación negativa erosiona el negocio y reduce la confianza de sus grupos de interés".

"La dependencia de sectores como el turismo y las remesas expone a la economía a crisis externas; los riesgos climáticos-huracanes o inundaciones-inciden en la renta y el empleo y, por extensión, en la demanda de crédito y la morosidad", refieren las conclusiones.

La mirada interna

Para conocer de primera mano los factores que influyen en la reputación de la banca nacional, la encuesta exploró la perspectiva de las personas que dirigen y gestionan en sus distintas áreas de actuación.

Ante la pregunta de cómo los ejecutivos bancarios evalúan el subsector, la puntuación es muy buena de 8.25 puntos sobre 10. Cuando entran a valorar su propia entidad, todos se sitúan por encima de la media (8.80), lo que refleja que la banca, en su conjunto, tiene espacio para la mejora en su desempeño reputacional. Cuando se les pregunta en qué se apoya esa buena percepción del sector, los altos ejecutivos coinciden en definir a la banca como "un actor central y estabilizador en el desarrollo económico del país".

En las entrevistas a profundidad a los directivos de los bancos acerca de los rasgos específicos del subsector, se destacan en orden de importancia: solidez, estabilidad y fortaleza del sistema (100 %), innovación y transformación digital (71 %), rol en el desarrollo económico del país (57 %) y luego siguen, regulación y supervisión (57 %) e inclusión financiera y aporte social, entre otros.

Frente a otros sectores como el turismo, la construcción y el comercio, la banca es vista por sus directivos como un actor fundamental que habilita el desarrollo productivo a través de la financiación y de la intermediación financiera. Debido a ese rol de principalía-resaltan los ejecutivos-las exigencias a las que están sujetos los bancos son significativamente mayores, lo que implica un menor margen de tolerancia ante errores, en comparación con otros sectores.

En cuanto a la jerarquía de los stakeholders en función del grado de importancia señalada por los directivos, se destaca en primer término el cliente, con un peso reputacional de 29.5 %, seguido de organizaciones reguladoras y el gobierno con un 28.6 %. Se destaca que cuando se habla de cliente se incluye tanto a particulares como a grandes empresas y pymes, a los que se debe ofrecer un servicio de calidad que responda a sus necesidades. Según los directivos, en el segundo grupo están los stakeholders operativos, empleados y colaboradores.

La innovación y la transformación digital juegan un papel especial en estos tiempos, según los ejecutivos de los bancos.