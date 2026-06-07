RD Vial recauda más de RD$5,778 millones en peajes durante los primeros cinco meses de 2026

De acuerdo con los datos ofrecidos por la entidad, el promedio mensual de ingresos superó los 1,155 millones de pesos. ( FUENTE EXTERNA )

El Fideicomiso RD Vial informó este domingo que las recaudaciones generadas por las estaciones de peaje del país alcanzaron los 5,778.2 millones de pesos entre enero y mayo de 2026, producto del tránsito de más de 42.3 millones de vehículos por las principales vías nacionales.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la entidad, dirigida por Hostos Rizik, el promedio mensual de ingresos superó los 1,155 millones de pesos, mientras que el flujo vehicular promedio fue de 8.4 millones de cruces por mes.

RD Vial explicó que la mayor parte de estos recursos se destina al financiamiento, ampliación y construcción de infraestructuras viales ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Más de RD$3,080 millones invertidos en obras este año

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-07-at-35755-pm1-77fd257b.jpeg Los recursos se dedican a obras, de acuerdo a RD Vial. (FUENTE EXTERNA)

Entre enero y abril de 2026, las inversiones realizadas con fondos administrados por RD Vial ascendieron a 3,080.4 millones de pesos, destinados a proyectos de infraestructura vial en distintas regiones del país.

La entidad indicó que, desde 2021 hasta abril de 2026, la inversión acumulada supera los 59,266 millones.

Entre las principales obras financiadas durante el período figuran la Circunvalación de Navarrete, con RD$1,570.6 millones; la Avenida Ecológica, con RD$777.2 millones; y la Autopista Las Américas, con RD$560.2 millones.

También recibieron recursos la Circunvalación de Azua, con RD$79.2 millones, y la Circunvalación La Otra Banda, en La Altagracia, con RD$93.2 millones.

Proyectos por RD$38,700 millones en carpeta

RD Vial informó además que dentro de su programa de inversiones contempla proyectos por RD$38,700 millones, tanto en obras adjudicadas como en proceso de licitación.

La iniciativa de mayor envergadura es la Autopista del Ámbar, con una inversión estimada en RD$32,000 millones. También figuran los elevados de los kilómetros 17, 22 y 28 de la Autopista Duarte, así como la ampliación de la avenida Sánchez.

Autopista Duarte lidera recaudaciones

La estación de peaje de la Autopista Duarte registró la mayor recaudación durante los primeros cinco meses del año, con ingresos por RD$784.2 millones, generados por el paso de más de seis millones de vehículos, equivalentes al 14.19 % del total recaudado.

Le siguieron los peajes de Las Américas, con 531.3 millones de pesos; el Tramo I de la Circunvalación Santo Domingo, con 482.6 millones de pesos; la Autovía del Coral, con 355.4 millones de pesos; y la autopista 6 de Noviembre, con 353.5 millones.

Otras estaciones con aportes significativos fueron las ubicadas en la carretera Sánchez, los tramos II y II-B de la Circunvalación Santo Domingo, La Romana, Santiago, la Avenida Ecológica, Naranjal, Baní, Azua, Marbella, Guaraguao y El Catey.

En conjunto, las 17 estaciones de peaje movilizaron más de 42.3 millones de vehículos durante el período, generando recursos destinados al fortalecimiento y expansión de la infraestructura vial nacional.