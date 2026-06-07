Sube el precio del petróleo y caen las bolsas asiáticas tras repunte en guerra de Oriente Medio

El petróleo sigue en alza por la guerra en Medio Oriente. ( FUENTE EXTERNA )

Las bolsas asiáticas cayeron fuertemente y los precios del petróleo subieron la mañana del lunes, luego de que Irán disparara misiles contra Israel y de seguidas fuertes pérdidas de Wall Street.

A las 02H00 GMT, el índice japonés Nikkei caía 4,1%, mientras el surcoreano Kospi llegó a perder 8,8%, con fuertes caídas en las acciones de los fabricantes de semiconductores Samsung y SK hynix.

Igualmente se registraron bajas significativas en las bolsas de Taipéi, Hong Hong, Shanghái y Singapur.

Los aumentos

El petróleo Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 3,4% a 96,24 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate, subía 3,3% a 93,52 dólares el barril.

Horas antes, las sirenas de alerta aérea resonaron en Israel ante el lanzamiento de misiles iraníes, el primer ataque contra su territorio desde que Irán alcanzó en abril un acuerdo de tregua con Estados Unidos.

Los Guardianes de la Revolución de Irán calificaron el ataque como una advertencia a Israel, luego de que este país atacara a Líbano. El ejército israelí aseguró que interceptó todos los misiles.

El viernes, los principales indicadores de Wall Street cerraron con fuertes bajas por las ventas generalizadas de acciones tecnológicas.