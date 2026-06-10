Recaudaciones de la Tesorería de la Seguridad Social crecen un 11 % este año

La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) recaudó 103,414 millones de pesos en los primeros cinco meses de 2026, un 11.2 % más que en igual período de 2025. El resultado eleva el acumulado, desde la creación del sistema, a 2.07 billones, una cifra que la institución atribuye al crecimiento sostenido del empleo formal y al aumento de los salarios de los trabajadores.

Marzo fue el mes de mayor actividad en lo que va del año, con un recaudo de 22,167 millones de pesos, el más alto registrado en un solo período desde el inicio de las recaudaciones de la TSS en julio de 2003.

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El promedio mensual de recaudación durante el 2025 fue de 19,370 millones de pesos, según destaca una nota de prensa de la TSS.

"Alcanzar más de 2 billones de pesos recaudados constituye un hito para el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esta cifra no solo evidencia el crecimiento de la economía formal y la confianza en el sistema, sino también el impacto tangible de estos recursos en la vida de millones de trabajadores", indicó Henry Sahdalá, tesorero de la Seguridad Social.

Y agregó que "hace 24 años, nuestro primer recaudo fue de poco más de 265 millones de pesos. Hoy esos aportes se han convertido en cobertura de salud, protección frente a riesgos laborales y pensiones para la fuerza laboral dominicana".

A dónde va cada peso

Del total histórico recaudado, el 48.5 %, equivalente a 1 billón, fue destinado al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que financia las pensiones.

El seguro familiar de salud recibió el 46.7 %, equivalente a poco más de 967,000 millones de pesos, y el seguro de riesgos laborales concentró el 4.8 % restante, cerca de 100,000 millones para cubrir accidentes y enfermedades de origen laboral.

Los tres seguros están establecidos en la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

La TSS llamó a los empleadores que operan en la informalidad a regularizar la situación de sus trabajadores, asegurando que esta no solo protege al trabajador con acceso a salud, pensión y cobertura ante accidentes, sino que fortalece la productividad empresarial, facilita el acceso al crédito y contribuye a la sostenibilidad del aparato productivo nacional.