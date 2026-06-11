Amchamdr aboga para que en RD exista un pacto de confianza más que una reforma tributaria

De izquierda a derecha Steven Puig, vicepresidente del consejo de directores de Amchamdr; William Malamud, vicepresidente ejecutivo de Amchamdr; Raúl Aníbal Feliz, director de R. A. Feliz y asociados; la presidenta de Amchamdr, Francesca Rainieri y Bernardo Fuentes, vicepresidente del Comité de Economía de la Amchamdr. ( DIARIO LIBRE /ROGER FIGUEROA )

La crisis del petróleo, el riesgo energético, la inestabilidad económica mundial y la necesidad de una reforma fiscal orientada a fortalecer la confianza y la competitividad del país, fueron parte de los temas abordados en la Visión de Negocios 2026 de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr) bajo el lema "Después del Shock: Riesgos, Reacomodos y Oportunidades".

El presidente del Comité de Economía y Mercados de Capitales de Amchamdr, Raúl Ovalle, destacó que la reforma fiscal en la República Dominicana vuelve a ocupar el centro de la conversación pública.

Ovalle manifestó que el tema de la reforma fiscal debe ir más allá de saber cuánto se recauda y que las preguntas de fondo exigen saber: ¿para qué se recauda? ¿cómo se recauda? ¿quién carga con el esfuerzo y qué va a recibir la sociedad a cambio?

Puntualizó que un sistema fiscal no es solo una arquitectura de impuestos, también es una arquitectura de confianza.

Acciones y desafíos fiscales en República Dominicana

"República Dominicana necesita capacidad fiscal para financiar la infraestructura, salud, energía, logística y servicios públicos de calidad. Es una plataforma para reducir distorsiones, combatir evasión, simplificar el sistema, mejorar la calidad del gasto y por supuesto fortalecer la credibilidad institucional. El país no necesita solo de una reforma tributaria. Necesita un pacto de confianza", expresó.

Dijo que según se ha reseñado en la prensa, el gobierno estaría trabajando en un nuevo paquete económico fiscal y que previo al conflicto de Medio Oriente, tenía proyectado destinar 12,000 millones de pesos para subsidiar los combustibles, es decir, 130 millones de pesos semanales, por lo que actualmente ese subsidio ronda los 1,600 millones de pesos semanales, equivalente a más de 10 veces lo presupuestado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-11632-pm-5dd21ddb.jpeg Raúl Ovalle, presidente del Comité de Economía y Mercados de Amchamdr. (DIARIO LIBRE /ROGER FIGUEROA)

A su juicio esto destaca la necesidad de un ajuste.

"El ajuste en sí mismo es una decisión fiscalmente responsable que seguramente será valorado por inversionistas, pero es una iniciativa arriesgada , siendo el cuarto intento en los últimos seis años, en un contexto regional postpandemia donde diez de ocho países lo han intentado, pero fallaron en realizar la reforma fiscal ", dijo.

Sostuvo que, en medio de toda esta incertidumbre, la nación dominicana mantiene niveles de riego país históricamente bajos.

¿Cuál es el impacto del conflicto de Oriente Medio en la seguridad energética global?

A pesar de la magnitud del shock internacional, Ovalle expuso que durante el primer cuatrimestre del 2026 el país creció alrededor de 4 % y que las principales proyecciones anticipan que entre 2026 y2030 mantendrá un crecimiento similar, liderando a la región latinoamericana.

Explicó que la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) ha descrito el conflicto de Oriente Medio como la mayor amenaza para la seguridad energética global de la historia con afectaciones sobre flujos de petróleo, gas, precios, transporte marítimo y cadenas de suministros.

Recordó que los países alrededor del estrecho de Ormuz constituyen una superpotencia energética, exportando cerca de 20 millones de barriles diarios de crudo y petróleo antes del conflicto actual, es decir, uno de cada cinco barriles a nivel global.

Indicó que como respuesta mundial se ha destinado la mayor liberación de reservas estratégicas del crudo y la reducción más acelerada de inventarios en la historia del mercado petrolero.

Afirmó que República Dominicana se encuentra a 12,000 kilómetros del epicentro del conflicto y que, aunque la distancia los separa la economía no, puesto que, junto al costo de generación energética, los riesgos vinculados a los precios del transporte logístico-financiero constituyen incertidumbres cada vez más certeras.

"Lo que empieza en los mercados internacionales termina en la factura eléctrica, en el precio de los fletes, en el presupuesto familiar y en la estructura de costos de cada mes", agregó.

Sostuvo que el país debe avanzar hacia una matriz energética más segura, diversificada y competitiva para sostener su proceso de crecimiento económico, industrialización y atracción de inversiones.

El reto de comprender las dinámicas

La presidenta de la Amchamdr, Francesca Rainieri, manifestó que durante décadas la República Dominicana se ha destacado por su estabilidad económica, política y social, sin embargo, los desafíos energéticos, los costos logísticos y la incertidumbre geopolítica mundial están redefiniendo la manera en que los países compiten y crecen.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-11633-pm-a261c2c9.jpeg Francesca Rainieri, presidenta de Amchamdr. (DIARIO LIBRE/ROGER FIGUEROA)

"Quisqueya tiene el reto de comprender estas dinámicas, anticiparse a sus efectos y aprovechar las oportunidades que puedan tomar de las mismas. Esa es precisamente la razón de este evento. Crear un espacio para analizar tendencias, intercambiar perspectivas y contribuir a una mejor comprensión del contexto económico y comercial que impacta en nuestras empresas y a nuestro país", dijo Rainieri.

El economista Raúl Aníbal Feliz expuso las consecuencias económicas del conflicto en Medio Oriente y el cierre parcial de rutas estratégicas para el comercio internacional en el estrecho de Ormuz.

Según indicó, la interrupción de esos flujos ha provocado aumentos en los precios del petróleo, el gas natural, fertilizantes y diversos productos agrícolas, generando presiones inflacionarias en numerosos países.

Señaló que la situación actual simboliza una de las mayores perturbaciones a la oferta energética mundial desde la década de 1970, aunque destacó que el impacto ha sido amortiguado por las reservas estratégicas de petróleo acumuladas por las principales economías del mundo.

También mencionó que el crecimiento de las energías renovables y de los vehículos eléctricos ha reducido parte de la dependencia global de los combustibles fósiles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-11624-pm-5cbe10b3.jpeg Raúl Aníbal Feliz. (DIARIO LIBRE/ROGER FIGUEROA)

No obstante, advirtió que si el conflicto se prolonga durante los próximos meses podrían agotarse algunos de los mecanismos utilizados para compensar la reducción de la oferta energética, lo que elevaría significativamente los riesgos para la economía mundial.

"El factor determinante será la duración de la crisis. Si se extiende más allá de los próximos meses, podríamos observar precios del petróleo considerablemente más altos y mayores presiones inflacionarias", sostuvo.

Los participantes coincidieron en que la capacidad de anticipación, adaptación y planificación estratégica será determinante para que República Dominicana continúe fortaleciendo su competitividad y aprovechando las oportunidades que surjan en medio de un contexto internacional cada vez más desafiante.