La deuda pública alcanzó US$82,790.8 millones en abril

A abril de 2026, la deuda pública alcanzó los US$82,790.8 millones. Esta deuda se compone de la deuda del Sector Publico No Financiero (SPNF) con un monto de US$66,408.5 millones (representando el 80.2% de la deuda total) y la del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) con US$16,382.2 millones, que corresponde al 19.8% restante del total. El monto incluye la deuda intergubernamental del BCRD.

Con relación al producto interno bruto (PIB), la deuda del SPNF equivalió a 49.3% del PIB. Al agregar la deuda del BCRD (12.2% del PIB), la deuda pública consolidada se ubicó en 61.4% del PIB.

En perspectiva, hace diez años la deuda pública consolidada ascendía a US$40,415.9 millones y representaba 53.2% del PIB. Desde entonces, el saldo de la deuda ha aumentado en US$42,374.9 millones, mientras que su peso sobre la economía se ha incrementado en 8.2 puntos porcentuales.

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Si bien la deuda como proporción del PIB es uno de los indicadores más utilizados para evaluar la sostenibilidad fiscal, resulta insuficiente para reflejar su impacto sobre las finanzas públicas. Una medida más ilustrativa es observar el peso del pago de intereses sobre los ingresos tributarios. Según el presupuesto aprobado para 2026, los intereses de la deuda representarán el 26.2% de los ingresos tributarios, frente a 21.2% en 2017.

El crecimiento sostenido de la deuda pública consolidada refleja que la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente no ha logrado contener el avance del endeudamiento público. A medida que la deuda aumenta, una proporción cada vez mayor de los recursos generados por los contribuyentes debe destinarse al pago de intereses, elevando la carga financiera asociada al sector público.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).