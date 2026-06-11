El gasto público crece más rápido que la economía dominicana

El gasto total equivale hoy al 19.3% del PIB, comparado con el 7.3% de 1991. ( SHUTTERSTOCK )

Desde 1991, la economía dominicana ha experimentado un crecimiento notable. El producto interno bruto (PIB) real se ha multiplicado por 5.3 veces. Sin embargo, el gasto real del Gobierno central ha crecido a un ritmo muy superior, multiplicándose por 15.8 veces durante el mismo período. En otras palabras, el Estado creció casi tres veces más rápido que la economía que lo sostiene.

Este desbalance se refleja también en la brecha entre ingresos y egresos. En 2025, el gobierno recaudó aproximadamente US$20,134 millones, mientras que el gasto alcanzó los US$24,544 millones, dejando un déficit superior a los US$4,400 millones.

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El problema no radica en una insuficiencia de ingresos. Durante los noventa, las cuentas públicas se mantuvieron relativamente equilibradas e incluso se registraron superávits que permitían reducir la deuda. Fue a partir de los 2000 que los déficits empezaron a hacerse costumbre. Desde entonces, cada aumento de ingresos —incluso tras múltiples reformas tributarias— fue rápidamente superado por un gasto aún mayor. El gasto total equivale hoy al 19.3% del PIB, comparado con el 7.3% de 1991.

Este patrón configura un círculo vicioso: más recaudación, más gasto, más déficit y más deuda. Mientras no existan límites efectivos al crecimiento del gasto público, los dominicanos continuarán cargando con el costo en forma de mayor endeudamiento y menor espacio para la inversión productiva. La actual Ley de Responsabilidad Fiscal representa un paso en la dirección correcta, pero requiere perfeccionarse para establecer reglas más estrictas y vinculantes que contengan de forma sostenida el crecimiento del gasto.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).