El plan fiscal recibe respaldo condicionado de los gremios

El anteproyecto será llevado al Congreso para su discusión y aprobación. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

La propuesta fiscal del Gobierno para recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos adicionales, presentada ayer por el ministro de Hacienda y Economía, recibió el respaldo de una parte del sector empresarial, comercial y sindical del país, que la calificó de necesaria para enfrentar la crisis internacional que impulsa la inflación por el alza de los energéticos, aunque llamaron a implementar otras medidas.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) valoró de forma positiva algunas de las acciones, pero también llamó al Gobierno a mejorar los subsidios y la eficiencia del gasto público.

El Conep, que reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica, sostuvo que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que "los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas".

Asimismo, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) calificó de positivas varias de las medidas contenidas en el plan, al considerar que responden a reclamos históricos del sector y contribuyen a mejorar las condiciones para la formalización, la inversión y la generación de empleos.

No obstante, el presidente de la entidad, Fernando Pinales, dijo que toda propuesta es susceptible de mejora y que el proceso de discusión en el Congreso debe servir para enriquecer las iniciativas, garantizar su efectividad y mantener un diálogo abierto con los sectores productivos.

Blindajes preventivos

La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd) manifestó su respaldo a la iniciativa fiscal, afirmando que el documento equilibra con éxito las metas de recaudación del Estado con la supervivencia y formalización del comercio detallista.

Sin embargo, el gremio advirtió la necesidad de aplicar "blindajes preventivos" para evitar efectos colaterales no deseados.

"Nuestra postura plantea que cualquier ajuste en las tasas impositivas a las transferencias bancarias o esquemas de retención anticipada debe eximir explícitamente a las mipymes reguladas o acogidas al Régimen Simplificado de Tributación. Si gravamos en exceso los canales digitales o retenemos su liquidez en Aduanas, empujaremos al pequeño comerciante de vuelta al uso exclusivo del efectivo, destruyendo los esfuerzos de formalización", declaró José Díaz Ceballos, presidente de Fenacerd.

Centrales sindicales

Las principales centrales sindicales también expresaron su apoyo al proyecto, al considerar que las medidas planteadas permitirán mantener la inversión pública y garantizar la continuidad de los programas sociales en beneficio de la población.

Pendiente al proceso legislativo La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) respaldó las medidas anunciadas, considerando que el enfoque de proteger la estabilidad económica y social, al tiempo que se preservan las capacidades productivas del país, constituye una señal favorable para los sectores que generan empleos, inversión y soberanía alimentaria. No obstante, la organización adelantó que sus equipos técnicos estarán atentos al análisis detallado de la propuesta formal una vez sea depositada en el Congreso Nacional, con el objetivo de evaluar su alcance e impacto sobre el sector agropecuario y presentar las observaciones que considere pertinentes durante el proceso legislativo.