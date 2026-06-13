Lo que no se dijo del plan fiscal: el aumento a los juegos de azar

El impuesto único de las bancas de lotería pasaría de 35,000 a 120,000 pesos. ( LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE )

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, adelantó este jueves que el proyecto de modificación fiscal plantearía un aumento al sector de los juegos de azar, pero no los detalló. Este viernes fue depositada la iniciativa de ley en el Congreso Nacional, documento que contempla alzas de hasta un 243 % en algunos impuestos a los casinos y las bancas de apuestas.

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La propuesta establece que, de un impuesto único de 35,000 pesos al año en el Código Tributario actual, las bancas de lotería pasarían a pagar por ese mismo concepto 120,000 pesos, representando un incremento de un 242.8 %.

Además, las bancas deportivas radicadas en las áreas metropolitanas del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, Duarte, Puerto Plata y La Vega, pagarían 500,000 pesos al año. Actualmente tributan por ese concepto 225,000 pesos.

Las bancas deportivas radicadas en cualquier otro punto geográfico de la nación, pagarán al Estado dominicano 300,000 pesos, según establece el proyecto. El Código Tributario actual fija ese impuesto en 150,000 pesos, lo que implica un incremento de un 100 %.

Mesas en casinos

Los casinos también enfrentarían aumentos por sus operaciones en el país. El proyecto contempla que los establecimientos de ese tipo, con un volumen de mesas de juego operativas de entre 1 y 15 pagarán mensualmente 70,000 pesos por cada una. Actualmente ese monto es de 32,500 pesos.

En cambio, aquellos casinos que tienen entre 16 y 35 mesas de juego en operación tributarán cada mes 80,000 pesos, por cada mesa que exceda la escala, elevando esa cifra desde los 37,500 pesos que pagan en la actualidad.

Asimismo, los negocios de ese tipo, con un volumen de mesas de juego en operación comprendidas desde la mesa 36 en adelante pagarán mensualmente 100,000 pesos por cada una de las mesas que excedan la escala anterior. Ese monto en la ley actual es de 50,000 pesos.

Monto a recaudar

El Gobierno busca recaudar con el proyecto entre 40,000 y 50,000 millones de pesos para financiar el gasto social y contener el déficit fiscal, según explicó el titular de Hacienda y Economía.

La iniciativa incluye el incremento de otras tasas, como el impuesto sobre la renta empresarial, que pasa de un 27 % a un 30 % por un período transitorio de tres años.