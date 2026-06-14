El flujo de las remesas sube 10.6 % y respalda la apreciación del peso

Las remesas enviadas por los dominicanos residentes en el exterior alcanzaron los 5,170.1 millones de dólares entre enero y mayo de 2026, un crecimiento interanual de 5.4 %, mientras que solo en mayo ingresaron 1,090.2 millones de dólares, un aumento de 10.6 % respecto al mismo mes del año pasado, informó este domingo el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La entidad destacó que el flujo de divisas procedente de las remesas ha favorecido la estabilidad relativa del tipo de cambio de tal manera que, al 31 de mayo de 2026, la moneda nacional se apreció 7.8 % frente al dólar estadounidense con respecto diciembre de 2025.

Asimismo, señaló que estos mayores flujos externos permiten mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales al cierre de mayo se ubicaron en 15,771.1 millones de dólares, representando un 11.7 % del producto interno bruto (PIB) y cubriendo unos 5.7 meses de importaciones.

De acuerdo con el Banco Central, el desempeño de las remesas se produjo pese al complejo entorno internacional marcado por los conflictos en Medio Oriente y el aumento de los precios del petróleo, factores que han generado presiones inflacionarias y reducido el ingreso disponible de los hogares en distintos países.

REMESAS FAMILIARES RECIBIDAS (EN MILLONES US$) MES 2024 2025 2026 Enero 902.4 935.6 982.8 Febrero 898.5 917.0 887.6

Estados Unidos, principal origen de las remesas

Estados Unidos continuó siendo el principal origen de los envíos, al concentrar el 82.3 % de las remesas recibidas en mayo, equivalentes a 827.9 millones de dólares. Le siguieron España, con 62 millones de dólares y una participación de 6.2 %, así como Italia y Haití, con 1.2 % cada uno, y Suiza, con 1.1 %.

Distribución territorial de las remesas

En cuanto a la distribución territorial, el Distrito Nacional recibió el 49.7 % de las remesas captadas en mayo, seguido por Santiago, con 10.1 %, y la provincia Santo Domingo, con 6.8 %. En conjunto, estas demarcaciones concentraron el 66.6 % de los recursos enviados por la diáspora durante el mes.

El Banco Central proyectó que las remesas superarán los la moneda nacional se apreció 7.8 % frente al dólar estadounidense con respecto diciembre de 2025 al cierre de 2026, contribuyendo junto al turismo, las exportaciones y la inversión extranjera directa a generar ingresos de divisas por más de 50,200 millones de dólares.

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