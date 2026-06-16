La DGII recibe RD$57 millones diarios por el impuesto a cheques y transferencias

Un usuario realiza una transferencia desde una aplicación bancaria. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

En la iniciativa presentada por el Gobierno la semana pasada para aumentar las recaudaciones y financiar el gasto social, se contempla subir de 0.15 % a 0.20 % el impuesto sobre los cheques y las transferencias electrónicas, un tributo que figuró en el primer cuatrimestre de este año en el puesto 11 entre 43 fuentes de ingresos del fisco.

De enero hasta abril de 2026 esa figura impositiva generó 6,873.9 millones de pesos en recaudaciones para la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), una cifra que implica un crecimiento de un 10.6 % con relación a los 6,216.7 millones aportados en igual período del año pasado.

Sin embargo, a pesar del incremento registrado entre enero y abril de 2026, la cifra recaudada por el citado tributo se quedó por debajo de lo estimado por las autoridades, que proyectaron 7,148.8 millones de pesos, monto que representa un 96.2 % de la meta.

El gravamen a las transferencias electrónicas y a los cheques reportó, en promedio, 57.3 millones de pesos por día, en el primer cuatrimestre de este año. Con la nueva tasa que propone el Gobierno, el monto diario de recaudación por ese tributo pasaría a 76.4 millones de pesos, equivalente a 19.1 millones adicionales.

Más de RD$8,000 millones

Para este año las autoridades presupuestaron ingresos por el tributo a los cheques y transferencias por 23,219.5 millones de pesos. La subida de la tasa de ese impuesto aportaría al fisco más de 8,000 millones de pesos, según adelantó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

De acuerdo con sus declaraciones, esta figura impositiva sería la segunda que mayor monto de recaudación aportaría dentro del plan propuesto, solo siendo superado por los ingresos que se recaudaría por el aumento del impuesto sobre la renta a las grandes empresas.

Solo en 2025, el gravamen a las transferencias electrónicas y los cheques reportó recaudaciones por 20,009.7 millones de pesos, un monto que implicó 568.4 millones adicionales a lo registrado el año anterior, según los datos de la DGII.

Impacto para usuarios

Aunque el Poder Ejecutivo en su Proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional solo está proponiendo un aumento de 0.5 puntos porcentuales al impuesto a las transferencias, este incremento implicaría mayores gastos para los usuarios de la banca digital.

Usando como ejemplo un usuario que realiza, en promedio, transferencias mensuales ascendentes a 30,000 pesos, paga solo por concepto del impuesto 45 pesos. Ese monto, una vez aprobada la modificación, se elevaría a 60 pesos.

En cambio, una empresa que cada quincena paga de forma electrónica una nómina ascendente a un millón pesos tributa en la actualidad 3,000 pesos por el monto transferido, una cifra que, siendo aplicada la tasa de 0.20 %, elevaría ese monto hasta los 4,000 pesos mensuales.

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El Gobierno informó que con la iniciativa busca recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos para financiar el gasto social y contener el déficit fiscal.