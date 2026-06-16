Magín afirma más del 90 % de la recaudación estimada en plan provendrá del 1% más rico

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz (c), junto a congresistas. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó este martes que más del 90 % de la recaudación estimada en el Proyecto de Ley sobre Medidas Pro-crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional provendrá del 1 % más rico de la población.

Díaz sostuvo que la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional fue diseñada con criterios de equidad, responsabilidad fiscal y protección social, con el objetivo de preservar la estabilidad económica del país sin cargar a los sectores de clase media, a las micro, pequeñas y medianas empresas ni a la población vulnerable.

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"El 90 % de la recaudación estimada, que se ubica entre 40,000 millones y 50,000 millones de pesos, provendrá del 1 % más rico de la población", declaró, al señalar que esa composición evidencia que el proyecto no traslada el peso fiscal hacia los sectores medios ni vulnerables.

Durante un encuentro con los legisladores que integran la comisión bicameral que estudia la iniciativa, el funcionario explicó en detalle el alcance de las medidas propuestas y ponderó el trabajo técnico realizado para formular una propuesta "razonable y equitativa".

"Venimos al Congreso con una propuesta seria, bien pensada y factible en el contexto actual. Lo importante es preservar tres principios: estabilidad económica, equidad tributaria y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Ese es nuestro compromiso y pedimos a la sociedad que sea parte, porque la estabilidad económica nos beneficia a todos", expresó ante los congresistas.

El ministro enfatizó que el proyecto no contempla tocar el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS) ni afectar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Indicó que las medidas procuran fortalecer la capacidad del Estado para contener el déficit fiscal, sostener los subsidios y proteger a la población frente a los efectos del actual contexto internacional.

Rendición de cuentas

Otro eje central de su intervención fue la transparencia en el uso de los recursos. Adelantó que el Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un mecanismo de rendición de cuentas que permita a la ciudadanía conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los fondos recaudados.

"El Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un esquema de rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los recursos recaudados", puntualizó el titular de Hacienda y Economía.

El encuentro se realizó en la sede del Senado de la República y contó con la participación de senadores y diputados miembros de la comisión bicameral, encabezada por el senador Pedro Catrain.

Durante la sesión, el ministro respondió inquietudes de legisladores de partidos de oposición y del oficialismo.

En la reunión también fueron escuchados los planteamientos de ejecutivos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, quienes expusieron su visión sobre la iniciativa legislativa enviada al Congreso el pasado viernes por el presidente Luis Abinader.

Sobre este punto, Díaz reiteró la disposición al diálogo que, según afirmó, ha acompañado todo el proceso de elaboración del proyecto y que continuará durante la etapa de discusión legislativa.

"El Ministerio de Hacienda y Economía, como órgano técnico responsable del diseño de la propuesta, acompañará el debate legislativo con información clara y datos verificables", concluyó.