Pérdidas de las EDE se sitúan en 39.4 % a marzo 2026

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, a marzo del 2026 las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) acumularon pérdidas totales equivalentes al 39.4 % de la energía adquirida en el primer trimestre del año. Es decir, por cada 100 gigavatios-hora (GWh) comprados, se perdieron 39.4 GWh.

En términos absolutos, las EDE compraron 4,479.6 GWh durante enero-marzo del 2026. De esa cantidad, 1,645.2 GWh no se facturaron, lo que representa pérdidas de energía equivalentes al 36.7 % del total adquirido. A esto se añade un 2.7 % correspondiente a energía facturada pero no cobrada. La suma de ambas proporciones da como resultado pérdidas totales de 39.4 %.

Este nivel de pérdidas es 0.5 puntos porcentuales superior al registrado a febrero del 2026 (38.9 %). Además, supera en 0.4 puntos porcentuales el observado en enero-marzo del 2025, cuando las pérdidas alcanzaron 39.0 %.

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El aumento resulta particularmente relevante en el contexto actual de mayores costos de generación de energía asociados al encarecimiento de los combustibles. La Ley de Presupuesto General del Estado 2026 asignó 85,150 millones de pesos en transferencias para cubrir las pérdidas de las EDE, bajo el supuesto de un precio promedio del petróleo de 65 dólares por barril. Dado que los precios observados y esperados para este año son superiores, cada punto porcentual de pérdida implica un mayor costo fiscal, aumentando la presión sobre las transferencias al sector eléctrico.

Las pérdidas continúan representando una proporción considerable de la energía adquirida por las EDE. Mientras estas sean financiadas mediante transferencias del Gobierno Central, el peso de dichas pérdidas recae sobre los contribuyentes, quienes terminan financiando el costo de esta decisión política.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).