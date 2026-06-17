Los US$10 a la tasa de salida se convertirían en más de RD$7,000 millones

Una persona que sale del territorio dominicano, vía área, terrestre o marítima paga en la actualidad una tasa de 20 dólares, un monto que, de aprobarse el proyecto con el cual el Gobierno busca aumentar sus recaudaciones, subiría a 30 dólares. El Estado cobra 10 dólares a los visitantes extranjeros por concepto de la tarjeta de turista.

En la propuesta, presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, se plantea un incremento de 10 dólares a la contribución de salida. La legislación mediante la cual se estableció la tasa indica que la misma podrá saldarse en su equivalente en pesos dominicanos, según el tipo de cambio del mercado determinado por el Banco Central.

En el caso del impuesto a la salida de pasajeros al exterior por aeropuertos, puertos y por la región fronteriza, tuvo una contribución de 11,072.7 millones de pesos durante el 2025, un monto inferior a los 11,863.5 millones que se proyectaron en el presupuesto inicial de ese año.

En tanto, entre enero y abril de este año, su contribución suma 4,596.1 millones de pesos y se estimó que deje ingresos al fisco por 12,172.4 millones durante todo el 2026, de acuerdo con datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

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En promedio, durante el primer cuatrimestre de este año, la tasa de salida generó 1,149 millones de pesos, una cifra superior a los 1,004.5 millones registrada en igual período de 2025.

El alza de los 10 dólares a la tasa de salida aportaría entre 7,000 millones y 8,000 millones de pesos, de los más de 40,000 millones que el Gobierno contempla el plan de las autoridades, según indicó Díaz.

Implicaciones para el turismo

La propuesta llevó a la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) a advertir que cualquier medida que incremente el costo de los boletos a través de esa vía de transporte debe ser analizada cuidadosamente por sus implicaciones sobre la conectividad, el turismo y la competitividad nacional.

De agregarse los 2,251.3 millones de pesos generado por la tarjeta de turistas, pagada por los visitantes no residentes, ambos conceptos aportaron entre enero y abril de este año 6,847.4 millones. Durante el 2025 esa cifra fue de 16,795.8 millones de pesos, según los registros de la Digepres.