Fed mantiene tasas de interés y apunta a una subida para fin de año

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de EE.UU. ( EFE )

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo como se esperaba sus tasas de interés en la primera reunión de política monetaria presidida por Kevin Warsh, pero sugirió que una subida podría decidirse de aquí a fin de año.

La Fed decidió mantener sin cambios las tasas de interés en un rango de entre el 3.50% y el 3.75% por cuarta reunión consecutiva, con un voto unánime por primera vez en un año.

El banco central actualizó además sus previsiones económicas: ahora espera una inflación anual de 3.6% en lugar de 2.7% a fin de año, y un PIB en crecimiento de 2.2% frente al anterior 2.4% proyectado en marzo.

Los responsables de política monetaria afirmaron que la actividad económica está "expandiéndose a un ritmo sólido pese a la elevada incertidumbre, que obedece, en parte, al conflicto en Oriente Medio".

"La inflación sigue siendo elevada en relación con el objetivo del 2% del Comité (de Política Monetaria, FOMC, ndlr), y refleja en parte shocks de oferta que han impulsado subidas de precios en determinados sectores, incluida la energía", sostuvo.

Cambio

Antes de la guerra, los mercados descontaban al menos un recorte de tasas de interés para finales de año, pero eso ha cambiado. Ahora esperan una subida en la reunión de diciembre de la Fed.

El miércoles, los responsables del banco central elevaron su proyección de tasa de interés para fin de año, y señalaron que esperan una subida de tasas antes de que termine 2026.

El nuevo presidente de la Fed, Warsh, ha dicho que quiere reducir la cantidad de información que el banco central comunica sobre sus decisiones y se esperaba que reservara sus proyecciones.

De los 19 participantes de la reunión de martes y miércoles, uno se reservó los datos.

La declaración del miércoles fue más breve de lo habitual y también eliminó la orientación futura sobre la trayectoria de la tasa de interés, que había sido una constante en los últimos años.

La inflación en Estados Unidos se situó en 3.8% a 12 meses en abril, según el indicador de precios preferido por la Fed, el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés).

Con el mercado laboral fortaleciéndose, aumenta la presión sobre los responsables de la política monetaria de la Fed para que se enfoquen en el componente de inflación del doble mandato del banco central, que reúne la estabilidad de precios y pleno empleo.