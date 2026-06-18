Adofintech dice aumento de impuesto a transferencias incentivaría uso del efectivo

La Asociación Dominicana de Empresas Fintech (Adofintech) advirtió que la propuesta del Gobierno de aumentar la tasa del impuesto sobre los cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.20 % generaría un incentivo económico para privilegiar el uso del efectivo frente a medios de pagos digitales.

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La entidad indicó a través de un comunicado que el impuesto, concebido originalmente en 2004 como una medida temporal, se ha convertido en un gravamen permanente asociado al uso de canales formales para realizar cheques y transferencias electrónicas.

"En un contexto en el que el país procura ampliar el acceso a servicios financieros, promover los pagos electrónicos y mejorar la trazabilidad de la actividad económica, aumentar este tributo envía una señal que contradice directamente esos objetivos. Además, genera un incentivo económico para privilegiar el uso del efectivo frente a medios de pago digitales", planteó la entidad.

Destacó que la República Dominicana ha logrado avances significativos en materia de digitalización e inclusión financiera y señaló que, según el Global Findex 2025 del Banco Mundial, el 65 % de la población adulta dominicana posee una cuenta en el sistema financiero formal, frente al 54 % registrado en 2021.

Este progreso ha estado acompañado por una acelerada adopción de pagos electrónicos. De acuerdo con datos del Banco Central, el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real procesó 43.9 millones de transacciones en 2025, registrando un crecimiento de un 28.3 % respecto a 2024, equivalente a 9.7 millones de transacciones adicionales, agrega el comunicado.

En ese sentido, la asociación declaró que este crecimiento refleja más de dos décadas de esfuerzos coordinados entre los sectores público y privado para promover la bancarización, los pagos digitales y la formalización económica.

Los más afectados

La organización considera que incrementar la carga tributaria sobre los canales que han hecho posible estos avances desincentiva el comportamiento que las políticas públicas han buscado fomentar.

Asimismo, agregó que el impuesto propuesto introduce un costo adicional que afecta especialmente a microempresas, trabajadores independientes y hogares de menores ingresos, segmentos fundamentales para continuar ampliando la inclusión financiera.

Adofintech reconoce los desafíos fiscales que enfrenta el país en un contexto internacional complejo y valora la disposición de las autoridades para recibir las perspectivas del sector privado. La entidad entiende que el fortalecimiento de las finanzas públicas y la expansión de la economía formal son objetivos que se refuerzan mutuamente y requieren políticas consistentes de largo plazo.

La asociación, integrada por 155 organizaciones, reiteró su disposición de colaborar activamente con las autoridades y demás actores relevantes en espacios de análisis técnico que permitan construir soluciones capaces de fortalecer las finanzas públicas sin comprometer los incentivos que han impulsado la modernización de la infraestructura de pagos y el desarrollo del ecosistema financiero digital del país.