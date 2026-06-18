El Banco BHD lanza cuenta digital para menores de 18 años

El Banco BHD lanzó "Mi Primera Cuenta BHD", una iniciativa que busca fomentar las cuentas infantiles y juveniles, de apertura digital, en la República Dominicana, diseñada para menores de 18 años.

La entidad financiera informó que se trata de una cuenta de ahorros que se abre en conjunto, entre el padre y el hijo, a través de la aplicación móvil del BHD.

Para obtenerla solo es necesario presentar el acta de nacimiento del menor. Es 100 % digital, sin costo de apertura y no necesita balance mínimo requerido al abrirla ni tiene costos de mantenimiento, según destaca el BHD en un comunicado de prensa.

Luego de abrir la cuenta, se les facilita la solicitud de una tarjeta de débito a los menores de edad, con los beneficios básicos de Visa, también para compras online y con la disponibilidad de los cajeros que pertenecen a Unared.

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Mi Primera Cuenta BHD funciona en pesos dominicanos bajo la modalidad mancomunada, donde el adulto actúa como cotitular del producto y responsable de la administración de los fondos hasta que el menor alcance la mayoría de edad.

Beneficios y objetivos de la cuenta infantil y juvenil

Ángela Nieto, vicepresidenta ejecutiva de Banca Digital del BHD, dijo que esta propuesta de valor está centrada en tres pilares: facilidad de apertura para los padres, impulsar su independencia financiera e inculcarles desde pequeños al hábito del ahorro.

"Queremos acompañar a las nuevas generaciones en el desarrollo de una relación sana con el dinero, facilitando que los menores puedan aprender a ahorrar, administrar sus recursos y proyectar sus metas desde temprano, así abrimos el camino hacia su inclusión en el sistema bancario y a su progreso", expresó Nieto.

Además, indicó que con este nuevo producto se pueden planificar metas de ahorro con la funcionalidad digital de Mis Metas BHD, donde a través de la banca móvil los menores de edad, ayudados por sus progenitores, pueden establecer objetivos de ahorro, personalizarlos y automatizar la transferencia para alcanzar metas financieras sin procesos complicados.

Con esta innovación, la entidad financiera busca fortalecer la cultura del ahorro en el segmento infantil y juvenil, con un producto adaptado para edades desde los cero a 17 años, y consolidar su vínculo con las familias, creando experiencias digitales que fomenten la educación financiera.

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