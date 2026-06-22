Ciudadanos pagaron RD$1,101 millones en servicios gubernamentales en primer semestre

La Tesorería Nacional (TN) captó durante el primer semestre más de 1,101 millones de pesos, en 516 mil transacciones, a través del Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (Sirite) por pagos de servicios realizados por ciudadanos en instituciones del Estado que están integradas a esa plataforma, informó el Tesorero Nacional, Luis Delgado Sánchez.

El funcionario citó que en enero las recaudaciones por la pasarela de pagos fueron de 275.9 millones de pesos, mientras que en febrero los ingresos totalizaron 173.5 millones. En marzo se captaron RD$204.7 millones de pesos.

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Detalló que en abril ingresaron por la plataforma de pagos de la Tesorería 190.5 millones de pesos y el mes siguiente la cantidad recaudada fue 181.7 millones de pesos.

Hasta el 14 de junio se habían captado 74.7 millones de pesos en solicitudes hechas por usuarios, según indicó la institución a través de una nota de prensa.

Ingresos por instituciones

En cuanto a las instituciones que generaron mayor nivel de ingresos por el Sirite está el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 166.9 millones de pesos, seguido del Instituto Tecnológico de las Américas, con 154.9 millones, y del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), que generó 137.1 millones de pesos.

Luego la Dirección General de Pasaportes, con 132.1 millones de pesos; el Ministerio de Interior y Policía, con 107.6 millones, y la Dirección General de Migración, con 93.2 millones.

Asimismo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes, con 90.5 millones de pesos; el de Relaciones Exteriores, con 66.2 millones, y el de Trabajo, con 60.2 millones pesos, constituyéndose en las instituciones que más captaron ingresos por Sirite en el primer semestre de 2026.

Delgado Sánchez resaltó la transparencia y la mejora de las estadísticas fiscales a través de la plataforma, debido a que solidifica el registro de las operaciones de pagos de bienes y servicio a través de un sistema único de caja.