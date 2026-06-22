Magín Díaz asegura aumento a bancas de apuestas es el mayor aplicado al sector en los últimos años

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó este lunes que el incremento de impuestos a las bancas de apuestas, aprobado dentro del plan anticrisis, representa el mayor ajuste tributario aplicado a ese sector en décadas.

El funcionario explicó que las modificaciones realizadas por el Congreso Nacional no alteraron de manera significativa el alcance de las medidas contempladas originalmente por el Gobierno.

Díaz señaló que, aunque la propuesta inicial fue modificada durante el proceso legislativo, las tasas aprobadas continúan representando incrementos importantes para las bancas de lotería y deportivas, que en algunos casos rondan entre un 30 % y un 40 %.

"Tal vez la propuesta inicial fue muy alta, entonces lo que se ve es que no lo bajaron, tal vez lo llevaron un monto más razonable, pero altísimo. Es el aumento más grande que se le ha hecho a las bancas de apuestas en tributación en los últimos 20 años o desde que yo recuerdo." Magín Díaz. Ministro de Hacienda y Economía. “

Durante el estudio de la iniciativa por parte de los senadores, estos redujeron 35,000 pesos al impuesto único que deben pagar las bancas de lotería cada año. En su propuesta, el Poder Ejecutivo planteaba un tributo de 120,000 pesos por ese concepto y los legisladores lo fijaron en 85,000 pesos.

El recorte implica que, solo por las 30,931 bancas de lotería que estaban registradas hasta el momento del plan de regularización de ese sector que impulsó el Gobierno y que luego detuvo, el fisco dejaría de percibir 1,082.5 millones de pesos, un monto que pudiera elevarse hasta los 3,273.7 millones si se añaden los 62,605 establecimientos de ese tipo que fueron acogidas sin oposición en la iniciativa.

Medidas fiscales del Gobierno

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, el ministro defendió además el conjunto de medidas fiscales promulgadas por el presidente Luis Abinader, al asegurar que se trata de un paquete balanceado, que combina nuevos ingresos para el Estado con incentivos para la inversión y alivios para algunos contribuyentes.

Entre las disposiciones destacó la eliminación gradual de tres impuestos, la ampliación del régimen simplificado de tributación para pequeñas empresas, la eliminación de los anticipos y la depreciación acelerada para fomentar la inversión privada.

Según explicó, la mayoría de los beneficios para contribuyentes y empresas comenzarán a aplicarse a partir de enero de 2027, mientras que algunas medidas recaudatorias entrarán en vigor desde julio de este año.

Impacto de los subsidios a combustibles

Díaz también abordó el impacto de los subsidios a los combustibles sobre las finanzas públicas. Indicó que el Gobierno ha destinado más de 20,500 millones de pesos para amortiguar las alzas registradas en los mercados internacionales desde el inicio de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Recordó que el precio del petróleo llegó a subir más de un 80 %, al pasar de 57 dólares por barril a inicios de año a niveles cercanos a los 95 y 100 dólares, lo que obligó al Gobierno a asumir cuantiosos subsidios semanales para evitar un mayor impacto sobre los consumidores.

Asimismo, señaló que el precio promedio de los cuatro principales combustibles aumentó un 16 % en República Dominicana durante los últimos meses, mientras que en América Latina el incremento promedio fue de un 30 %.

"En las semanas peores del conflicto acumulamos más de 20 mil 500 millones hasta la semana pasada de subsidios", afirmó.

El funcionario informó que las autoridades trabajan en una revisión de los programas sociales para mejorar la focalización de los subsidios estatales y garantizar que los recursos lleguen a las personas que realmente los necesitan.

Defiende aumento a los boletos aéreos

Respecto al cobro adicional de 10 dólares a los boletos aéreos, Díaz indicó que la medida busca generar ingresos sin afectar a los sectores más vulnerables de la población, al considerar que el transporte aéreo es utilizado principalmente por personas con mayor capacidad económica.

El ministro sostuvo que las medidas aprobadas no constituyen una reforma fiscal integral, pero representan una respuesta a las presiones generadas por el aumento de los subsidios energéticos y la incertidumbre económica internacional.