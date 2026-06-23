Grupo Banco Mundial unifica representación en República Dominicana

Carolina Rendón asumirá, a partir del 1 de julio, la representación del Grupo Banco Mundial en la República Dominicana, una función que unificará el liderazgo de la institución en el país para apoyar las prioridades de desarrollo tanto del sector público como del privado.

Rendón, quien actualmente dirige las operaciones del Banco Mundial con el sector público dominicano, estará al frente de las principales entidades del organismo: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones.

Según informó la institución, la nueva estructura permitirá ofrecer un único punto de acceso a los instrumentos financieros y de asistencia técnica del Grupo Banco Mundial, con el propósito de desarrollar soluciones integradas que impulsen el crecimiento, la generación de empleo, la competitividad y la transformación productiva.

"El Grupo Banco Mundial mantiene una relación histórica con la República Dominicana, acompañando las prioridades de desarrollo del país. Ese espíritu de colaboración seguirá guiando nuestro trabajo para contribuir a resultados concretos que mejoren la vida de las personas", expresó Rendón en una nota de prensa.

La ejecutiva, de nacionalidad peruana, cuenta con más de 20 años de experiencia en el Grupo Banco Mundial y ha trabajado en América Latina, Europa, Asia Central y África. Su trayectoria incluye áreas como gestión pública, gobernanza, reforma de la justicia y transformación digital