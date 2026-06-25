¿Cómo han evolucionado las importaciones nacionales en 2026?

Las importaciones no petroleras crecieron 4.38 %, al pasar de 8,024.4 millones a 8,375.7 millones de dólares. ( SHUTTERSTOCK )

En el período enero-mayo del 2026, las importaciones nacionales (sin incluir las de zonas francas) totalizaron 10,755.9 millones de dólares, registrando un crecimiento de 6.7 % respecto a los 10,076.8 millones de dólares del mismo período del 2025.

Este incremento se explicó por aumentos tanto en las compras no petroleras como en las petroleras. Las importaciones no petroleras crecieron 4.38 %, al pasar de 8,024.4 millones a 8,375.7 millones de dólares, mientras que las petroleras aumentaron 15.97 %, al pasar de 2,052.4 millones a 2,380.2 millones de dólares. En términos de composición, los bienes no petroleros representaron el 77.9 % del total importado y los petroleros el 22.1 %.

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Por destino económico, el 48.5 % del total correspondió a bienes de consumo, con un valor de 5,219.6 millones de dólares. Le siguieron las materias primas con 3,693.8 millones (34.3 %) y los bienes de capital con 1,842.4 millones de dólares (17.1 %). Los tres segmentos registraron crecimientos positivos: los bienes de consumo avanzaron 4.6 %, las materias primas 6.3 %, y los bienes de capital lideraron la expansión con un alza de 14.4 % respecto al mismo período del año anterior.

En cuanto a la clasificación arancelaria, los principales capítulos importados fueron los combustibles minerales, aceites y minerales, que representaron el 22.1 % del total. Le siguieron las máquinas y aparatos mecánicos con 9.4 %, los vehículos automóviles y tractores con 9.4 %, y las máquinas y aparatos eléctricos con 6.1 %.

Por origen geográfico, Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor, con una participación del 38.4 %, seguido por China con 18.9 %. En conjunto, ambos países concentraron el 57.4 % del total importado. Les siguen en importancia España (4.9 %), México (4.4 %) y Alemania (3.0 %).