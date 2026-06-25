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Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles

Las exportaciones de RD crecen un 14.4 % para mayo del 2026

Las exportaciones de zonas francas crecieron 97.1 millones de dólares, equivalente a un incremento interanual del 2.8 %

| 2 min de lectura
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Las exportaciones de RD crecen un 14.4 % para mayo del 2026
El régimen con mayor crecimiento fue el de exportaciones nacionales, que alcanzaron los 2,699.2 millones de dólares. (SHUTTERSTOCK)

Según los datos de la Dirección General de Aduanas (DGA), en el periodo de enero a mayo del 2026 las exportaciones totales de la República Dominicana crecieron un 14.4 % con respecto al mismo periodo del 2025, alcanzando una cifra de 6,413.9 millones de dólares.

Las exportaciones totales se componen principalmente de dos regímenes: las exportaciones de zonas francas, que concentran el 55.9 % del total, y las exportaciones nacionales, que representan el 42.1 %. El restante 2.0 % corresponde a reexportaciones y admisión temporal.

El régimen con mayor crecimiento fue el de exportaciones nacionales, que alcanzaron los 2,699.2 millones de dólares, registrando un crecimiento interanual del 35.8 % respecto al mismo periodo en el 2025. Este avance estuvo impulsado por las exportaciones de metales, particularmente oro y plata, que representaron el 48.6 % dentro de este régimen y el 20.5 % del total exportado, favorecidas por el alza en los precios internacionales de estos metales.

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Infografía

Por su parte, las exportaciones de zonas francas crecieron 97.1 millones de dólares, equivalente a un incremento interanual del 2.8 %, consolidando su posición como el régimen de mayor participación. Dentro de este segmento, los bienes de consumo son el componente más relevante, con una participación del 50.3 % en el régimen y 28.1 % del total exportado.

Los datos muestran que las exportaciones dominicanas continúan concentrándose principalmente en las zonas francas y en los metales preciosos dentro de las exportaciones nacionales. En este contexto, un entorno más favorable para la inversión, el emprendimiento y la actividad productiva puede contribuir al surgimiento de nuevas oportunidades de exportación, así como a una mayor diversificación de la estructura exportadora. 

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).


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