Las exportaciones de RD crecen un 14.4 % para mayo del 2026

El régimen con mayor crecimiento fue el de exportaciones nacionales, que alcanzaron los 2,699.2 millones de dólares. ( SHUTTERSTOCK )

Según los datos de la Dirección General de Aduanas (DGA), en el periodo de enero a mayo del 2026 las exportaciones totales de la República Dominicana crecieron un 14.4 % con respecto al mismo periodo del 2025, alcanzando una cifra de 6,413.9 millones de dólares.

Las exportaciones totales se componen principalmente de dos regímenes: las exportaciones de zonas francas, que concentran el 55.9 % del total, y las exportaciones nacionales, que representan el 42.1 %. El restante 2.0 % corresponde a reexportaciones y admisión temporal.

El régimen con mayor crecimiento fue el de exportaciones nacionales, que alcanzaron los 2,699.2 millones de dólares, registrando un crecimiento interanual del 35.8 % respecto al mismo periodo en el 2025. Este avance estuvo impulsado por las exportaciones de metales, particularmente oro y plata, que representaron el 48.6 % dentro de este régimen y el 20.5 % del total exportado, favorecidas por el alza en los precios internacionales de estos metales.

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Por su parte, las exportaciones de zonas francas crecieron 97.1 millones de dólares, equivalente a un incremento interanual del 2.8 %, consolidando su posición como el régimen de mayor participación. Dentro de este segmento, los bienes de consumo son el componente más relevante, con una participación del 50.3 % en el régimen y 28.1 % del total exportado.

Los datos muestran que las exportaciones dominicanas continúan concentrándose principalmente en las zonas francas y en los metales preciosos dentro de las exportaciones nacionales. En este contexto, un entorno más favorable para la inversión, el emprendimiento y la actividad productiva puede contribuir al surgimiento de nuevas oportunidades de exportación, así como a una mayor diversificación de la estructura exportadora.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).