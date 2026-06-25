Supervisores bancarios y de seguros ponen foco en la IA y ciberseguridad

El Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO) celebró su asamblea general en la capital dominicana, centrándose en temas clave para la supervisión financiera, como la ciberseguridad, el riesgo de modelo y el impacto de la inteligencia artificial en la banca.

El encuentro reunió a delegaciones de sus nueve países miembros para intercambiar experiencias y fortalecer la coordinación regional frente a las transformaciones tecnológicas del sector.

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Durante la apertura, el presidente del CCSBSO y superintendente de Bancos de la República Dominicana, Alejandro Fernández, destacó que la agenda refleja las prioridades actuales de la supervisión, subrayando la ciberseguridad como un elemento fundamental para la resiliencia operativa de las entidades financieras.

IA impulsa cambios significativos

La asamblea también abordó el riesgo de modelo, en un entorno donde el uso de herramientas analíticas es cada vez más determinante, así como el avance de la inteligencia artificial, que está impulsando cambios significativos en la intermediación financiera y plantea nuevos desafíos para la regulación.

Representantes de superintendencias de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y República Dominicana, país anfitrión, se dieron cita en la actividad. La agenda incluyó además la rendición de cuentas de los comités técnicos y la revisión de asuntos administrativos del CCSBSO.

En el marco de esta asamblea, el organismo conmemoró su 50 aniversario, reafirmando la trayectoria de cooperación regional y el compromiso con el fortalecimiento continuo de la supervisión financiera.

A propósito de este aniversario, representantes de organismos como el Internacional Finance Corporation, del Grupo Banco Mundial, el Centro Regional de Asistencia Técnica de Centroamérica del FMI para Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR) y la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) emitieron mensajes de felicitaciones y valoración del rol del CCSBSO en el intercambio de conocimientos y buenas prácticas regulatorias y de supervisión desde su creación, en 1976.