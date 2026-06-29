×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Ley de Residuos Sólidos
Ley de Residuos Sólidos

Constructores advierten impacto sobre el costo de la vivienda por Ley de Residuos

Gremios denuncian normativa genera escenarios de doble carga económica

    Expandir imagen
    Constructores advierten impacto sobre el costo de la vivienda por Ley de Residuos
    Una torre en construcción en el Distrito Nacional. (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE)

    Las asociaciones y gremios que representan al sector constructor de viviendas en la República Dominicana expresaron su preocupación por la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, así como la aprobación en el Senado, con carácter de urgencia y sin el debido debate técnico, del proyecto que la modifica.

    RELACIONADAS

    En particular, preocupa que dicha legislación grave los patrimonios autónomos (fideicomisos), generando escenarios de doble carga económica al imponer nuevas obligaciones sobre vehículos jurídicos y operaciones económicas que ya soportan estas cargas fiscales. Esto incrementa los costos de los proyectos, trasladándose al precio final de la vivienda.

    • A través de un comunicado, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), la de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici), la de Constructores de Santo Domingo Este (Acosde), la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon) y la Asociación de Constructores y Desarrolladores de la Provincia La Altagracia (Adecla) advirtieron que la norma podría entrar en tensión al régimen especial previsto en la Ley 189-11 que promueve el acceso a la vivienda y el desarrollo del mercado hipotecario.

    Reconocemos la importancia de fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos y respaldamos las iniciativas orientadas a promover un manejo ambientalmente responsable. No obstante, consideramos fundamental que las medidas adoptadas respondan a criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y sostenibilidad económica, evitando efectos no previstos sobre sectores estratégicos como la vivienda, precisa el documento. 

    Espacio de diálogo

    Los gremios hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que abra un espacio de diálogo con los sectores involucrados, evalúe nuevamente el alcance de la iniciativa y garantice una legislación equilibrada, técnicamente sustentada y proporcional, que promueva la sostenibilidad ambiental sin afectar la seguridad jurídica, la inversión y el acceso a la vivienda.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.