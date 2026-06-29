A partir del viernes se cobrará el aumento del impuesto a las transferencias electrónicas
El aumento de los 10 dólares a la contribución de salida se paga desde final de la semana pasada
Desde este próximo 3 de julio las transferencias electrónicas y la emisión de cheques tributarán la nueva tasa impositiva de un 0.20 %, mientras que el aumento de 10 dólares a la contribución de salida se cobra desde el viernes de la semana pasada.
Así está contenido en el calendario de implementación de la Ley 30-26 de Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, publicado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), un proyecto con el cual el Gobierno busca aumentar sus recaudaciones entre 40,000 y 50,000 millones de pesos.
Se recuerda que el impuesto a las transferencias subió de 0.15 % a 0.20 % y la tasa de contribución de salida que se le cobra a los pasajeros que salen del territorio dominicano pasó de 20 a 30 dólares.
De igual forma, el calendario de la DGII indica que los acuerdos de pago, también contemplados en la nueva legislación, entran en vigencia de forma inmediata, al igual que la amnistía y los acuerdos por pronto pago.
Los cambios en el impuesto sobre la renta (ISR) a personas físicas se implementarán en el ejercicio fiscal 2027 al igual que las modificaciones realizadas en la figura del anticipo para las micro y pequeñas empresas.
Cambios impositivos contenidos en la ley del plan fiscal se aplicarán de forma gradual
En cambio, el incremento a un 30 % del ISR a personas jurídicas (empresas) con ingresos superiores a los 1,000 millones de pesos se cobrará a partir de este mismo año (inicio de cierre fiscal 30 de junio), según establece el documento de Impuestos Internos.
Impuestos a juegos
En el caso del aumento de los tributos a los juegos de azar su aplicación será a partir de este miércoles 01 de julio. Tanto el impuesto mensual de los casinos, el gravamen anual y el pago inicial de operaciones para bancas de lotería y deportivas y el pago mensual de las máquinas tragamonedas.
En cuanto al aumento de la deducción de los gastos educativos, su aplicación iniciará a partir del ejercicio fiscal de 2026.