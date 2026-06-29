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Transferencias bancarias
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A partir del viernes se cobrará el aumento del impuesto a las transferencias electrónicas

El aumento de los 10 dólares a la contribución de salida se paga desde final de la semana pasada

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    A partir del viernes se cobrará el aumento del impuesto a las transferencias electrónicas
    Una persona realiza una transferencia desde una aplicación bancaria. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    Desde este próximo 3 de julio las transferencias electrónicas y la emisión de cheques tributarán la nueva tasa impositiva de un 0.20 %, mientras que el aumento de 10 dólares a la contribución de salida se cobra desde el viernes de la semana pasada.

    Así está contenido en el calendario de implementación de la Ley 30-26 de Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, publicado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), un proyecto con el cual el Gobierno busca aumentar sus recaudaciones entre 40,000 y 50,000 millones de pesos.

    • Se recuerda que el impuesto a las transferencias subió de 0.15 % a 0.20 % y la tasa de contribución de salida que se le cobra a los pasajeros que salen del territorio dominicano pasó de 20 a 30 dólares.

    De igual forma, el calendario de la DGII indica que los acuerdos de pago, también contemplados en la nueva legislación, entran en vigencia de forma inmediata, al igual que la amnistía y los acuerdos por pronto pago.

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    Calendario de entrada en vigencia de los cambios impositivos. 
    Calendario de entrada en vigencia de los cambios impositivos. (FUENTE EXTERNA)
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    Fechas de entrada en vigencia de las modificaciones. 
    Fechas de entrada en vigencia de las modificaciones. (FUENTE EXTERNA)

      Los cambios en el impuesto sobre la renta (ISR) a personas físicas se implementarán en el ejercicio fiscal 2027 al igual que las modificaciones realizadas en la figura del anticipo para las micro y pequeñas empresas.

      En cambio, el incremento a un 30 % del ISR a personas jurídicas (empresas) con ingresos superiores a los 1,000 millones de pesos se cobrará a partir de este mismo año (inicio de cierre fiscal 30 de junio), según establece el documento de Impuestos Internos.

      Impuestos a juegos

      En el caso del aumento de los tributos a los juegos de azar su aplicación será a partir de este miércoles 01 de julio. Tanto el impuesto mensual de los casinos, el gravamen anual y el pago inicial de operaciones para bancas de lotería y deportivas y el pago mensual de las máquinas tragamonedas.

      En cuanto al aumento de la deducción de los gastos educativos, su aplicación iniciará a partir del ejercicio fiscal de 2026.

      TEMAS -

        Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.